Transportistas de carga pesada bloquean un tramo del Km 50 de la Panamericana Norte, en el cruce con el Serpentín, en Aucallama, Huaral, desde horas de la madrugada como protesta por el alza de combustible. Producto de esta medida, cientos de pasajeros, vehículos y buses están varados.

“Yo tengo familiares que están esperando medicinas que no hay en Trujillo, pero yo tengo que llevarlos desde Lima. No se puede pasar, desde las 12 a.m. está cerrada la vía, estamos esperando, acá hay criaturas”, comentó un pasajero.

“Los señores están en todo su derecho porque ellos viven de esto, pero el Gobierno tiene que ponerse la mano al pecho y apoyarlos, no darles la espalda. Prácticamente acá nos enfrentamos peruano contra peruano mientras que los del Congreso no hacen nada por el Perú”, añadió.

“Cómo es posible que un tráiler pague más de S/1.000 de Lima a Tumbes en peaje”: bloquean Km 50 de la Panamericana Norte

De acuerdo a Canal N, decenas de pasajeros han optado por bajarse de los buses interprovinciales y emprender su viaje a pie a fin de salir de dicha zona de Aucallama. En las imágenes difundidas, se observan cientos de vehículos estacionados sin poder avanzar, mientras los conductores afectados piden que se les ceda el paso.

Por su parte, un transportista comentó que las empresas de buses, camioneros y otros conductores tenían conocimiento del paro indefinido. “Han hecho caso omiso a eso y han vendido los pasajes. Ahora nos vamos a enfrentar con la gente que está viajando. Si se informó un paro tienen que apoyar todos, no debe pasar nadie. El abuso que hay en el Gobierno de lo que es combustible, peajes, a nosotros los chicos nos afecta. A los grandes como si nada, tienen más de 100 carros. Nosotros tenemos un carro o dos y no podemos crecer porque todo está caro. Qué pasaría si paramos todos, quién va alimentar al pueblo. Nosotros somos los que alimentamos al pueblo, nosotros recorremos todo el Perú llevando materiales, alimentos. No somos considerados, somos abusados. Cómo es posible que un tráiler pague más de S/1.000 de Lima a Tumbes en peaje”, aseveró.

En tanto, una mujer consiguió que su auto pudiera pasar el bloqueo con ayuda del reportero del citado medio, luego que informara que había una niña con cáncer que necesitaba llegar a Lima para su cita.

“Estamos ahorita con una abuelita y una niña que tiene cáncer. Venimos de Barranca, tiene su cita”, aseguró.

¿QUÉ PIDEN LOS TRANSPORTISTAS DE CARGA PESADA?

Piden eliminar la competencia desleal que les hacen los transportistas extranjeros y direccionar la reserva de carga para los gremios nacionales.

También piden que la tabla de valores referenciales sea declarada de tarifa mínima obligatoria.

La eliminación del impuesto selectivo al consumo (ISC) de los combustibles para los transportistas nacionales.

Que se revise los contratos de concesión de carreteras y peaje.

En cuanto a fiscalización, exigen la reestructuración total de la Sutran y la revisión de la ley de municipalidades, entre otros.