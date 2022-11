Decenas de buses se encuentran varados este martes 22 de noviembre en la carretera Panamericana Norte, a la altura del puente Carrizal, en Casma, debido a que un grupo de transportistas de carga pesada bloquea la vía. Ellos acatan el paro que anunciaron para hoy tras el alza de precio del combustible y por no llegar a ningún acuerdo con las autoridades.

“Venimos desde Morropón pero estamos desde las 4 a.m. aquí. Pedimos al ministro de transporte que nos solucione este problema. Venimos gente del norte, somos la mayoría gente humilde, ni poder coger un carro porqué cuánto nos cobraría. Vienen gente de la tercera edad, vienen niños”, comentó una pasajera a América Noticias.

“Que el ministro de transporte vengan de una vez con la Policía para solucionar el problema de Casma”, pidió otro pasajero.

Según el citado medio, los buses que vienen de Chiclayo, Piura, Sullana, de todo el norte del país, son los que han visto interrumpido su viaje hacia Lima.

Anunciaron paro nacional

Días atrás, el representante del Frente de Defensa de los Transportistas de Carga Pesada, Javier Corrales, pidió a los representantes del transporte interprovincial no exponer a sus pasajeros tras el inicio de la huelga indefinida del transporte de carga pesada programada para hoy.

“Exhortamos a las empresas de servicio interprovincial, a los buses más que todo, que no expongan a los pasajeros a los problemas porque el paro es nacional. Nosotros como dirigentes podemos ver que la población no tenga ningún tipo de consecuencias, pero no podemos responsabilizarnos por lo que pueda parar a lo largo y ancho de todas las carreteras”, señaló en conferencia de prensa.

“La recomendación es que tomen las previsiones del caso”, añadió.

Paro en Lima

Martín Valeriano, dirigente de transportistas, anunció que los gremios de transporte público paralizarán hoy sus servicios en Lima y Callao. Ellos piden un nuevo cronograma excepcional de renovación de vehículos, así como un subsidio para los pasajes, entre otros.

“Hasta el momento los vehículos están en condiciones óptimas para seguir laborando. Al despedir estos vehículos a fin de año llegarán a más de 5 mil, que, de alguna manera, pasarán a la informalidad por la misma necesidad de laborar, seguir trabajando”, precisó.