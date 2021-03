El ministro del Interior, José Élice, exhortó a los manifestantes a dejar de obstruir las vías del país porque desde ahora agentes de la Policía Nacional detendrán y luego se realizará la denuncia correspondiente a los que obstruyan las diversas carreteras del país. Esto lo dijo en medio del cuarto día del paro nacional indefinido de transportistas de carga,

En conferencia de prensa, el titular del Mininter pidió que el gremio de transportistas retire de las vías las unidades de transporte de carga pesada y de transporte interprovincial. Señaló que lo ocurrido hasta el momento es un delito y que no se puede incurrir a esta clase de medidas cuando el Ejecutivo mantiene una posición de diálogo.

“Hoy ya están obstruyendo las vías. En primer lugar les pedimos que retiren inmediatamente las unidades de transporte que están obstruyendo las vías porque van a ser movilizados. En su caso, los propietarios de estos transportes van a ser, si están presentes, detenidos, o quienes están a cargo de estos transportes o en su momento denunciados”, indicó Élice.

“Es decir, la PNP que ha estado organizada y hemos venido analizando la situación y procederán en las próximas dos horas a intervenir a cualquier persona que obstruya el paso o circulación de vehículos por las vías nacionales, más aún aquellas vías que de ser obstruidas causa diversos tipos de colapso en la economía y en los servicios que deben recibir las personas de manera oportuna, más aún si son de tipo sanitario”, añadió.

El ministro Élice consideró que ya no se puede continuar con esta situación de bloqueos de carreteras más aún cuando el Gobierno tiene la disposición de mantener el espacio de diálogo abierto. “Esto es un aviso, no es una amenaza solamente es una exhortación para que se cumpla la ley y evitar desencuentros entre la autoridad y los ciudadanos que tienen derecho de expresarse, pero no de esta manera”, remarcó.