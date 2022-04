Decenas de manifestantes que acatan el paro convocado por la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM) han bloqueado la carretera Central este lunes, a la altura de Santa Clara.

En imágenes difundidas por América Noticias, se observa como algunos protestantes lanzan piedras contra los buses de transporte público que no acatan la medida. A raíz de estos actos vandálicos, agentes de la Policía Nacional han intervenido a algunas personas.

Manifestantes bloquean la carretera central atacando algunos carros de transporte público que no acataron el paro. Foto: Julio Reaño/GEC

Según el matinal, las protestas se realizaban de manera pacífica en la zona cuando de momento a otro un grupo de cerca de 50 personas comenzó a lanzar piedras, palos y otros objetos contundentes contra las unidades vehiculares. Uno de los buses de transporte público que transitaba por la zona quedó con una venta rota.

Incidentes en paro de transportistas en Santa Clara

Incluso, los agentes tuvieron que perseguir a los vándalos hasta una maderera, donde se registraron enfrentamientos entre los policías y los protestantes. Una persona resultó herida producto de las grescas.

Por su parte, Latina detalló que un patrullero de Santa Clara fue ataco con piedras. Mientras que agentes comenzaron a liberar las vías que habían sido cerradas con autos viejos. Situación similar se registra en Manchay, donde los transportistas también evitan que los vehículos circulen libremente.

Más temprano, se informó que decenas de pasajeros y conductores se vieron afectados por el paro en Manchay debido a que los protestantes los obligaron a bajarse de los buses, impidiendo que puedan llegar a sus centros de trabajo.

“La gente quiere trabajar, tiene hambre. A la justa tengo S/200 para defender. Qué voy a comer la otra semana, yo tengo que ir a mi trabajo. Trabajo lejos. Yo trabajo en Metropolitana, tengo que salir de aquí a las 6 a.m., como me voy a ir si los están bajando. Necesito trabajar para comer, yo sufro de la columna, no es justo, no al paro”, denunció una señora.

DESPEJAN VÍA

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP José Zapata, informó que el Km 11.5 carretera en Cieneguilla ya fue despejado. Más de 150 protestantes que estaban bloqueando la zona fueron dispersados.

“Este es el único punto a nivel de Lima Metropolitana hasta el momento que estaba bloqueada, en los demás han habido intentos. Más de mil efectivos están desplegados a nivel de Lima y sus provincias me refiero a Huacho, Cañete y Huaral”, precisó en diálogo a Latina.

