El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, reiteró este jueves su llamado a los transportistas de carga pesada a que depongan su medida de paro nacional indefinido que acatan desde el pasado 15 de marzo. Indicó que el Gobierno mantiene el diálogo y ha presentado propuestas, por lo que insistió en su exhortación a que los gremios dejen de bloquear las vías en el país.

En conferencia de prensa, el titular del MTC explicó que algunas de las demandas de los transportistas de carga está fuera del alcance del Ejecutivo y depende de otras instituciones como el Congreso para aprobarse una ley. En ese sentido, precisó que la devolución del 100% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y rebaja del combustible no está al alcance.

“Ayer les alcanzamos una propuesta escrita para que sea revisada por ellos y recibir una contrapropuesta. De todos los gremios hemos recibido una propuesta en la cual se insiste en la devolución del 100% del Impuesto Selectivo al Consumo y que se rebaje en 3 soles el precio del combustible. Eso, lamentablemente, no está al alcance de nuestras manos”, afirmó.

Devolución del ISC

González mencionó que a la fecha existe una norma en donde se les dispone la devolución del 53% del ISC, pero que el gremio de transportistas reportó que solo a un grupo reducido se les concreta este proceso, pero que los manifestantes buscan obtener el 100%, pese a que se les ha planteado la devolución de un 80%.

“Nosotros hemos identificado las observaciones y hemos conversado y tenemos propuestas de modificación al reglamento para poder garantizar que puedan acceder a la devolución del 53%. Sin embargo, ellos han insistido en su propuesta de que se les devuelva el 100%. Frente a ello hemos señalado que eso no se puede hacer a través de una norma del Ejecutivo, tiene que hacerse a través de una ley, y le hemos señalado la intención de presentar al Congreso un proyecto de ley en donde se proceda a devolver el 80% de ese Impuesto Selectivo al Consumo”, indicó.

“Ayer invitamos al presidente de la comisión de transportes, el congresista Simeón, para que él pueda comprometerse a que ese proyecto de ley pueda ser discutido en los plazos más cortos posibles. Sin embargo, ellos insisten en que se les devuelva el 100% del impuesto selectivo al consumo”, agregó el ministro.

Peajes

El titular del MTC recordó que su cartera ha cumplido con absolver varias de las demandas de este grupo de transportistas desde conversaciones realizadas desde noviembre del año pasado. Asimismo, reiteró que en el tema de peajes, el Ejecutivo no puede involucrarse porque existen contratos de concesión firmados.

“Nosotros consideramos que los temas principales han sido absueltos por nosotros. Lamentablemente, ellos han insistido en otros temas que nosotros no podemos resolver. Un tema vinculado a la exoneración al pago de peajes, o el que nos han planteado ahora con una propuesta escrita que se les devuelva el 30% de peajes. Eso no es posible porque en un grupo de peajes hay contratos de concesión firmados por el Estado. No firmado por nosotros, sino hace varios años y estamos obligados a responder”, agrego.

Vacunación

Respecto a que sean los transportistas sean priorizados en vacunación, González mencionó: “Ellos también han señalado que se les priorice en el proceso de vacunación, sin embargo, también indican que tienen que cambiarse los protocolos y no solicitarse pruebas a pasajeros que tienen viajes mayores de 5 horas. La vida no es negociable. Estamos en medio de una pandemia”, remarcó.

Exoneración de multas al 100%

Otras demanda que cuestionó el ministro de Transportes y Comunicaciones es que los transportistas solicitan la se exoneración del 100% de las multas. Ante este pedido, el funcionario sostuvo que el Gobierno busca garantizar preservar la vida de las personas.

“Nosotros consideramos que un compromiso del estado no solo es con los conductores, sino con todos los peruanos. ¿Podemos generar un beneficio a alguien que no tiene SOAT para conducir? ¿Podemos generar un beneficio a alguien que conduce en estado de ebriedad o generar una exoneración de multa cuando alguien maneja con exceso de velocidad?. Por eso, hemos dicho que en esas cosas no vamos a ceder porque como Gobierno, como ministerio, tenemos la obligación de preservar la vida de las personas”, acotó.

Finalmente, Eduardo González insistió en que el país no debe continuar paralizado. “No podemos permitir que los precios continúen subiendo y los más pobres sean más afectados, no podemos permitir que la salud se ponga en peligro y tengamos que llevar oxígeno por helicópteros. Tenemos congeladoras en Cenares que tenemos que llevar a otras zonas para garantizar la cadena de frio, por eso como gobierno hemos propuesto que todas las propuestas en el acta al conjunto las aplicaremos de manera unilateral. Invocamos a que depongan su medida y retorne la paz social”, precisó.

Transportistas aseguran que entregaron propuesta

Por su parte, el representante del gremio de Transportistas, Martín Ojeda, denunció que el Ejecutivo no atendió los reclamos de su grupo e impuso la firma de un acta de acuerdo en la última reunión que sostuvieron el miércoles. Detalló que el Gobierno aseguró que si no firmaban ese acuerdo, personal del Ejército intervendría para poner fin al paro nacional que vienen realizando desde el último lunes.

En declaraciones a RPP, sostuvo que las autoridades no han mostrado interés en ceder en los puntos propuestos por los transportistas y que, por ejemplo, el tema del pago de los peajes no fue evaluado.

Ojeda aseveró, además, que la propuesta de reducción del precio de combustible es muy baja y no cubre su demanda. Explicó que ellos buscan un “precio internacional de referencia” y que se reconozca una baja sobre este precio. “Además pedimos el 100% del impuesto selectivo al consumo, pedimos que se combata la ilegalidad que también nos afecta. Podemos llegar a un acuerdo, pero no mediante amenazas de que van a soltar al Ejército”.

De otro lado, el director consejo directivo de la Unión Nacional de Transportistas (UNT) Perú, Javier Marchese, dijo que están dispuestos a llegar a un acuerdo que no incluya el precio del combustible siempre que se tomen medidas como el peaje. “No han querido tratar el tema del peaje, no lo han puesto en ningún acta”, sostuvo a RPP.