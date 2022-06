El próximo lunes 4 de julio, gremios de transportistas de servicio público de Lima y Callao acatarán un paro como medida de protesta por el alza de combustibles. De acuerdo al presidente de la Cámara de Transporte Urbano (CTU), Ricardo Pareja, un total de 16.000 vehículos dejarán de circular.

En diálogo a RPP Noticias, Pareja detalló que la totalidad de vehículos de transporte urbano formal tradicional, que representa el 85%, participará de la medida de protesta. Además, aclaró que el 15% restante corresponde al Metropolitano y Corredores Complementarios, quienes no paralizarán sus servicios ya que cuentan con un subsidio económico.

“Yo hablo a nivel de Lima y el Callao, también tengo entendido que, en muchas regiones, tanto en Cusco, Arequipa, Lambayeque o en Piura cada uno está haciendo su actividad, pero a nivel de Lima y el Callao son 16.000 vehículos que dejarían de prestar el servicio”, indicó.

En otro momento, el presidente de la CTU lamentó que a la fecha ninguna autoridad del Gobierno haya mostrado interés en comunicarse con los gremios de transporte urbano de Lima y Callao para iniciar un diálogo y evitar que el paro se concrete.

“Nosotros hace ya 10 días que venimos anunciando esta medida para el 4 de julio y no sé cómo calificar: de irresponsables o de poca preocupación. No hemos recibido ni una sola llamada de parte de alguna autoridad. Realmente es lamentable, porque, de no haber una solución, el público es el principal perjudicado”, señaló.

En esa línea, instó al Poder Ejecutivo y Legislativo a dejar el enfrentamiento de todos los días y que se dediquen a solucionar los problemas del país.

Pasaje aumentaría

Por otro lado, Pareja adelantó que si no hay una solución por parte del Estado a sus demandas, los gremios de transporte urbano de Lima y Callao deberán subir el costo del pasaje en S/1.20.

“Lo que no podríamos nosotros es trabajar a pérdida y, para mantener nuestro equilibro dentro de los gastos operativos, al haber subido un 80 % el combustible, técnicamente el pasaje, si no lo subimos en S/ 1.20 y subimos por poner un ejemplo en 80 céntimos, estaríamos perdiendo 40 céntimos”, puntualizó.

