​Partido de Gobierno piensa lanzar a Vizcarra para reelección presidencial en 2021

El congresista Salvador Heresi, secretario general del partido Contigo (ex Peruanos por el Kambio) aseguró hoy que su agrupación aspira a tener una candidatura presidencial en las elecciones del 2021 y reveló que es una posibilidad acoger una eventual postulación a la reelección por parte de Martín Vizcarra.

"Absolutamente" aspiramos a presentar candidatura en el 2021 y "postular a Martín Vizcarra es un tema que se tendrá que mirar, en su momento", indicó.

"Por supuesto que es una posibilidad. No la descartamos, el presidente tiene una gran aceptación, está haciendo un esfuerzo de Gobierno a nivel nacional de construcción de infraestructura que todavía no se está viendo, porque eso no es un tema de un día o dos días", manifestó al ser entrevistado en Canal N.

"Desde el punto de vista constitucional hay diferentes interpretaciones, pero a mi entender (el presidente Martín Vizcarra) sí podría postular. Creo que el presidente Vizcarra tendría absoluto derecho de ser un postulante", señaló.

