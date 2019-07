Pasajeros afirman que chinches y pulgas los atacaron en un conocido bus interprovincial | VÍDEO

Pasajeros de un bus interprovincial denunciaron que los atacaron pulgas y chinches cuando viajaban de Chimbote a Lima.

Ellos afirmaron a RPP que sintieron dicha plaga luego de sentarse en los asientos de la empresa América Express.

"No he dormido toda la noche por el escozor que me ha causado estos animales, una quemadura. Tengo las piernas hinchadas, el 50% de mi cuerpo está lleno de picaduras", comentó una de las afectadas, Janny Rivas.

Ella señaló que le reclamó al chofer de lo que pasaba, a lo que este le respondió que haga su queja en la agencia.

Así mismo, las personas mostraron ronchas en casi todo el cuerpo, lo que sí evidencia que los insectos estarían en el vehículo. Del mismo modo, contó que los pasajeros deben tener más cuidado sobre eso.