Un camión con mercadería provocó un accidente de tránsito en la vía Pasamayito, la cual une los distritos de Comas y de San Juan de Lurigancho (SJL).

De acuerdo a Canal N, el camión Forland de 5 toneladas dio varias vueltas de campana antes de terminar aplastado en el sector conocido como la curva de la sétima de Collique.

Según testigos, dos de los tripulantes saltaron antes que se voltee. Mientras que, el chofer del camión si quedó atrapado, pero salió con raspones en los brazos.

“Es el decimoprimer accidente que pasa. Gracias a Dios que no ha habido muertes humanas. Ahora que ya van a empezar las clases, los niños van a subir y bajar, no esperemos otro accidente. No hay señalización preventiva. La berma es muy pequeña, tiene que haber un muro de contención. Desde el 11 de noviembre a la fecha ha habido 11 accidentes. Se tiene que poner un policía para que los vehículos no corran”, indicó un vecino al citado medio.

Además, señaló que el poste de la zona habría impedido que el camión termine impactando contra una vivienda.

“Es la segunda vez que se tumban un poste. Hace tres días pusieron el poste y lo han vuelto a chocar”, sostuvo.