La secretaria de gobierno y transformación digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Marushka Chocobar, descartó este domingo que la filtración de datos personales se haya dado a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano (PIDE), desmintiendo así lo dicho por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sobre este caso.

“Desde la PCM rechazamos profundamente las afirmaciones de Reniec sobre una supuesta filtración de datos a través de la plataforma de Interoperabilidad. Esto es muy claro y sencillo, no pueden filtrarse datos desde una plataforma que no almacena datos. La plataforma de Interoperabilidad del Estado no almacena datos, sirve para intercambiar, para poder simplificar administrativamente los procesos, colabora con la ciudadanía en cuanto a tener de manera oportuna su información, más no almacena datos”, explicó en diálogo a Canal N.

Asimismo, señaló que es importante que las entidades públicas preserven y emitan todo tipo de acción técnica, administrativa, organizativa y legal para velar por los datos que custodian de la ciudadana. “Resulta irresponsable emitir conclusiones, además, sobre un proceso que está en plena investigación”.

Presidencia del Consejo de Ministros se vuelve a pronunciar sobre filtración de datos personales

Sobre lo dicho por el Reniec en un comunicado, donde se detalla que delincuentes cibernéticos “accedieron a las cuentas y claves de los usuarios de las instituciones públicas que cuentan con este servicio, las mismas que ya fueron bloqueadas” a través de PIDE, Chocobar indicó desconocer las razones por la que dicha entidad emitió tal afirmación.

“Desconozco las razones por las que Reniec hace una afirmación tal. La plataforma de interoperabilidad no almacena ningún tipo de datos, ni sensible ni no sensible. Es una plataforma que intercambia, conecta. Este es un proceso de investigación, continuará su camino y determinará dónde existen estas responsabilidades y al final si es que ha sucedido un ciberdelito o vulnerado algún sistema”, puntualizó.

Asbanc denunció filtración de datos

La filtración de datos personales de ciudadanos que alertó Asbanc fue atendida “de manera inmediata” en la forma de un comunicado enviado a todas las entidades públicas y la desactivación de páginas web sospechosas de fraude, según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Un comunicado publicado este viernes 20 de mayo detalla que el Ejecutivo actuó ante una “vulneración de seguridad digital” en un organismo autónomo de forma inmediata y preventiva, desactivando así los portales web sospechosos.

También se procedió a generar una alerta con el envío de un comunicado del Centro Nacional de Seguridad Digital a todas las entidades públicas.

