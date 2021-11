Desde el miércoles 15 de diciembre el Gobierno exigirá a los mayores de 18 años presentar su carné físico o virtual que acredite haber completado su vacunación contra la COVID-19 para ingresar a espacios cerrados como restaurantes, entre otros.

De acuerdo al decreto supremo publicado hoy en el diario El Peruano, la medida regirá en todas las provincias. Asimismo, se deberá usar la mascarilla de forma permanente. En el caso de restaurantes o similares los barbijos pueden ser retirados solo al momento de consumir los alimentos, precisa la norma.

RECHAZO

Al respecto, Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), se mostró en contra de la medida porque perjudicaría las ventas y no se podría aplicar un real control al momento del ingreso de las personas a los establecimientos.

“Esto es para que la gente se vacune y pueda salir tranquila, pero hay un tema, que digan: bueno, entonces, no vamos a los restaurantes, y nos perjudican a nosotros. No creo que esa medida funcione, quién va a verificar, quien va a controlar, cómo sabemos si es verdad o mentira lo que nos están enseñando, cómo sabemos si no han ido a Azángaro y han hecho una falsificación de carné. Creo que se ha tenido que pensar bien en los pros y contras. Es un arma de doble filo. Justo esto sale para las fiestas navideñas y ahora tener este problema es un retroceso para nosotros”, declaró a OJO.

Chávez indicó que el gremio de restaurantes espera reunirse cuanto antes con los ministros de Salud, Hernando Cevallos; de la Producción, José Incio; y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez para dialogar sobre la factibilidad de aplicar la medida.