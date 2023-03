Pedro Castillo reapareció en la audiencia en la que se evaluó el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra y durante su intervención aseguró que los colaboradores eficaces que lo acusan son “comprados”.

“No solo he tenido dos ministros, he tenido muchos ministros que, para ejercer su función, han tenido que pedir y aceptar el voto de confianza de este Congreso que no le sirve al país, igual que esta prensa”, señaló desde el penal de Barbadillo.

“Han armado un castillo de delitos con supuestos, con habría, tendría, con supuestamente, con colaboradores comprados. Me van a pedir 36 meses de prisión preventiva cuando ya tengo una prisión preventiva. Voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente”, agregó Castillo en alusión a la restricción que cumple por la investigación en su contra por el golpe de Estado.

Audiencia de Pedro Castillo

Castillo se conectó a la audiencia virtual y estuvo acompañado por su abogado Eduardo Pachas. En esta sesión, la fiscal Galinka Meza dijo que se considera a Pedro Castillo como presunto líder de una organización criminal que buscó copar puestos claves en el Estado para facilitar licitaciones y compras a favor de terceros.

Estos últimos habrían realizado pagos ilegales a favor del expresidente y sus exministros Silva y Alvarado. Se calculó que, en caso Castillo sea culpable, afrontaría una pena de hasta 32 años de prisión efectiva.

Cabe precisar que al término de la audiencia, el magistrado Juan Carlos Checkley anunció que este jueves 9 de marzo a las 3 p.m. será la audiencia en la cual leerá su decisión sobre el pedido de prisión preventiva contra el exmandatario.