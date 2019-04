Periodista de CNN afirma que Alan García no debe ser considerado héroe o mártir (VIDEO)

La suicidio de Alan García ha causado revuelo en todo el mundo. La prensa internacional no fue ajena a comentar lo que piensan sobre este hecho. Una de ellas fue Mónica Rincón del programa "Marca Registrada" de CNN Chile, quien utilizó su programa para da a conocer qué es lo que piensa de este suceso.

En este vídeo que se ha viralizado en las redes sociales se ve cómo ella afirma que no se le puede llamar héroe o mártir, puesto tenía que cumplir con la justicia y no lo hizo. "Nadie puede alegrarse con el suicido de alguien Son momentos de mucho dolor, sobre todo para la familia, pero de ahí a calificar a García de víctima o de mártir, me parece excesivo", señaló.

"No fue un perseguido político, fue un investigado por la justicia, como todos tiene luces y sombras. Es un político como las que ya no quedan. Y supo detectar qué pensaban los ciudadanos, cuyos gobiernos se vieron manchados por la corrupción", agregó.

Luego criticó que 5 presidentes peruanos hayan sido investigados y uno de ellos esté en prisión por derechos humanos, pero destacó la labor de los fiscales y peruanos al poder irse contra quien necesiten que responda a la justicia. Del mismo modo, esperó que este suceso haga que los fiscales den un paso atrás con lo que han alcanzado.

"Es cierto que se le pueden hacer criticar a fiscales y jueces peruanos, por ejemplo respecto del uso excesivo de la prisión preliminar, pero es totalmente cierto que resulta rescatable la capacidad de la justicia peruana de ir contra quien sera necesario, algo de lo que no nos podemos jactar en Chile. Algo de lo que podría estar ahora en riesgo, porque muchos ven en lo sucedido con Alan García una oportunidad para dificultar estas investigaciones", continuó.

