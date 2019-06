Periodista colombiana se defiende tras críticas por pedir a venezolanos que "paren de parir"

La periodista colombiana Claudia Palacios se ratificó luego de ser duramente criticada por publicar una columna titulada "Paren de parir", haciendo referencia a los venezolanos que han migrado a Colombia.

Tras las críticas, la periodista aseguró que tenía la columna preparada desde semanas atrás, por lo que no "se me ocurrió de un momento para otro".

Según Claudia Palacios, realizó una investigación basada en cinco fuentes oficiales, las cuales son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Profamilia, el Observatorio de Venezolanos de la Universidad del Rosario, la Gerencia para la Frontera y la plataforma Gran Proyecto Venezuela.

De acuerdo a La FM, la periodista se ratificó en su opinión sobre pedirle a los venezolanos que dejen de reproducirse en el contexto en el que viven.

"Ese tiempo me sirvió para pensar más el tema y conseguir más información. Y entiendo que mucha gente se haya molestado pero ratifico cada palabra de la columna", señaló Claudia Palacios.

Asimismo, la periodista sostuvo que lo único que intentó hacer fue poner el tema de control de natalidad sobre la mesa.

"Mucha gente se molestó, pero otra comparte la opinión. Esta no es la primera vez que yo escribo con temas que tienen que ver con la natalidad y este es un tema muy sensible. Por tanto se a lo que me expongo cuando hablo de ello, pero tengo unas convicciones muy fuertes acerca de la necesidad de que cuando las personas traen hijos al mundo sean conscientes a lo que los están exponiendo", sostuvo.

Claudia Palacios explicó que, para ella, es una cuestión de planificación familiar: "El control de la natalidad no es un acto de rechazo, es darle la posibilidad a la gente de planificar su familia. De tener acceso a los métodos para decidir cuantos hijos quiere tener".