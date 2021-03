Rafo León usó su cuenta personal de Facebook para informar que dio positivo en la prueba de descarte para COVID-19. A través de un extenso mensaje, el periodista indicó que desde hace algunos días tenía síntomas que evidenciaban un posible contagio y que por ello decidió someterse al examen, cuyos resultados recién conoció el último jueves.

“Quizás en un rato me arrepienta de haber redactado y colgado este post. La comunicación por redes muchas veces obedece al impulso de tener un reconocimiento alto expresado y comentado. No me gusta lo que estoy haciendo. Esto que estoy haciendo consiste en hacer público el resultado de las pruebas para la Covid que me dieron ayer. Positivo”, indicó al inicio de su pronunciamiento.

El hombre de prensa precisó que “desde hace unos cuatro o cinco días me aplasta un agotamiento tenaz, y el pasado miércoles ese síntoma se acompaño de dolores intensos en las articulaciones, fiebre fluctuante, lo mismo que la concentración de oxígeno . No tengo idea de que vendrá en los próximos días. En casa estoy preparado con un concentrador de oxígeno y la atenta observación de la doctora Charo Cantella”.

León manifestó que está aislado en uno de sus departamentos y que la presencia de algunos de sus familiares “pone un matiz de amor y ayuda invalorable” en esta situación; sin embargo, hizo una petición especial a sus amistades: “No me deseen bendiciones ni “!Fuerza Rafo!” Esas fórmulas sirven para los creyentes y yo no lo soy”.

Indicó además que no quiere “ni cadenas de oración ni manitas en posición de rezar ni caldito de pollo para el alma. Ni consejos para enfrentar la enfermedad”. “Estoy encarrilado en una ruta que no pienso variar. Para mí esta es una situación extrema que solo tiene dos posibles salidas: la superación o la muerte. Una mitad del cerebro para cada opción”, finalizó en su mensaje.

