Hombre abandona a su perro en plena calle antes de Navidad (VIDEO)

Las cámaras de seguridad registraron una lamentable situación: un hombre abandonó a su perro en Navidad en el Reino Unido.

El triste video fue compartido por la organización Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) y muestra como el hombre estaciona su auto, baja a su perro junto con su cama y luego lo deja.

Sujeto recibirá 6 meses de prisión

El animalito de nombre 'Snoop', al darse cuenta que estaba siendo abandonado, corrió y trató de saltar al vehículo, pero no lo logró.

Tras lo ocurrido, las autoridades ahora buscan al responsable y dueño del perrito, mientras este se encuentra en un refugio.

El sujeto podría ser acreedor a seis meses de prisión, una multa de 85 mil soles. ¡Se hizo justicia!

(FOTO) El can abandonado fue rápidamente rescatado y luego lo llevaron a un refugio de animales.

