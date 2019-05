Perro guía de niño con síndrome de down muere envenenado

Fido no solamente era el perro guía de un niño de 9 años con síndrome de down, sino también su mejor amigo, pero su muerte que ocurrió en el poblado de San Juan, Argentina ha causado la indignación de muchos.

Mediante el Facebook, se anunció el fallecimiento del can que fue por envenenamiento y cuestionó la maldad con la que se cometió el asesinato.

También se cuenta que Fido trató de alejarse para morir en tranquilidad, pero el abuelo lo llevó de vuelta y no pudo reanimarlo. La familia tiene sus sospechas y el autor del cruel acto puede ser un vecino.

El perro tuvo un gran papel en el desarrollo del niño ya que lo acompañaba hasta su colegio como cuentan en el diario el Cuyo.

Lo triste es que todavía no le cuentan el hecho al pequeño con síndrome de down y la familia está en la búsqueda de un can que tenga un parecido con el anterior.

