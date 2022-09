Decenas de personas expresan su molestia, hoy jueves 1 de septiembre, debido al caos y intenso tráfico vehicular que se reporta desde las primeras horas en diferentes avenidas de Comas, Independencia y Los Olivos, debido a que se puso en marcha el plan de desvíos por obras de ampliación del tramo norte del Metropolitano.

En declaraciones América Noticias, los usuarios de transporte público contaron que no pueden tomar combis o buses porque estas unidades están “atrapadas” en el congestionamiento vehicular. Inclusive, el matinal mostró imágenes cuando los pasajeros se bajan de algunas unidades para caminar largos tramos hacia otras avenidas y tomar otros vehículos.

“Estoy media hora acá. He caminado cuatro cuadras. He venido en taxi y ahora he venido acá a la avenida Túpac Amaru y no pasan buses. Debo llegar a las ocho de la mañana a Miraflores, ya no llego”, dijo un joven usuario del transporte público.

“Estoy esperando aquí [avenida Túpac Amaru] hace más de una hora. Vengo desde la 80 porque los carros están yendo por la panamericana, pero es una atoradera. Yo tenía que estar a las siete y media en la avenida Javier Prado. Ya son siete y media y hacen daño a los que vamos a trabajar”, señaló una ciudadana.

En tanto, un joven se mostró preocupado por tener problemas por llegar con tardanza a su centro laboral. “Vengo desde la 22. Tengo que ir a la avenida Javier Prado a trabajar. Salí a las cinco y media de la mañana. Estoy atrapado acá hace dos horas y entro a las siete y media. Creo que me van a descontar en el trabajo”.

Desorden en el tránsito por obras del Metropolitano

Un pasajero que optó por bajarse de un bus que no podía avanzar en la avenida Túpac Amaru dijo que las autoridades deberían haber optado por poner en vigencia el plan de desvíos en horario nocturno porque son perjudicados en sus trabajos. “Deberían aplicar esto en la madrugada. Esto no puede ser. Debí llegar a las ocho a La Victoria”, dijo.

En un comunicado, la MML indicó que el plan de desvíos comprende la restricción vehicular (por etapas) en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Naranjal, en el óvalo conocido como ‘La 50′, ubicado entre los distritos de Comas, Independencia y Los Olivos.

La ATU informó que se registra una demora en la llegada de los servicios del Metropolitano en el terminal Naranjal, en Independencia, debido a una congestión vehicular por desvíos en la zona.

“Personal de la ATU trabaja para agilizar el tránsito”, señala la publicación en su cuenta de Twitter.

