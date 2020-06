Perú se convirtió este viernes en el noveno país del mundo con más casos confirmados de COVID-19, tras acumular 187.400, en una jornada en la que los contagios diarios alcanzaron un nuevo récord global de casi 130.000, mientras América bordea la cifra de 170.000 muertos. Según datos oficiales, Perú superó a Alemania al llegar a los 187.400 infectados, de los que 5.162 han fallecido, y está muy próximo a alcanzar a Francia, que tiene 190.180 casos.

Perú es el país con el mayor exceso de muertes registradas durante el nuevo coronavirus (COVID-19), según reveló un reciente informe con datos de naciones de Europa y América Latina del diario El País. Entre los otros territorios más afectados con este análisis aparecen también España, Italia y Reino Unido.

Durante la crisis sanitaria y la medición hecha por el medio entre principios de marzo y finales de mayo, nuestro país ha acumulado casi 13,000 muertes más de lo normal (exceso del 54%), de las que solo unas 3,000 se encontraban en ese momento relacionadas oficialmente con el COVID-19.

Este exceso reportado sobrepasa claramente en porcentaje al de España (45%) y otros países del viejo continente que han sido severamente golpeados por el coronavirus. Además, se indica que nuestro país todavía la enfermedad se encuentra “en expansión”.

Con respecto a España, es la nación con el segundo mayor exceso de muertes registradas en medio de la pandemia. Este país registró 47,000 muertes más de lo normal, suponiendo un exceso del 45%.

Exceso de muertes durante la pandemia del coronavirus. (1 de marzo de 2020 - 28 de mayo de 2020). (Captura - El País).

El resultado obtenido por España lo convierte en el país con el número más alto en Europa, solo por delante de Reino Unido (40%), Bélgica (37%) e Italia (36%).

Según detalla El País, el exceso de muertes es una medida efectiva para tener referencias del impacto de la enfermedad en los países, pues se trata de un “cálculo sencillo”. En este caso, se compara el número real de ciudadanos muertos en un periodo determinado con los fallecimientos que se esperan en un año normal (sin pandemia).

Estos números no todos los países lo emiten cada mes, pero el medio español pudo realizar el análisis con naciones de Europa y América Latina. Entre los resultados se advierte que los “peores excesos” han superado el 35%, en comparación de Islandia o Alemania que solo se evidenció un 4%.

Análisis de los excesos de muertes registradas durante la pandemia del COVID-19 en países de Europa y América Latina. (Captura - El País).

El exceso de muertes que se observa en una gran cantidad de países es que es superior al reporte de fallecimientos confirmados por COVID-19. Uno de los factores es porque se tarda en el registro de las causas de muerte o porque muchas de estas personas no han sido testeadas.

“El País” también señala que estas cifras no detallan la causa de muerte, pero sí suman el número total de decesos registrados en los países. No obstante, indica que no todo se le puede atribuir al COVID-19 sino también a los repuntes que se dan en épocas de gripe u olas de calor.

Las verdaderas cifras se podrán conocer cuando se analice detalladamente las causas de las muertes registradas. De esta manera, los expertos podrán tener un panorama claro de los decesos en relación al COVID-19.

