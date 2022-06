La selección peruana afronta este lunes 13 de junio el partido de repechaje por el Mundial Qatar 2022 y contará con el fiel respaldo de su afición. Por ello, los hinchas de la ‘blanquirroja’ se muestran entusiasmados y con la esperanza de que el equipo dirigido por Ricardo Gareca pueda obtener los tres puntos para asegurar el sueño mundialista.

Sumándose a la fiebre deportiva por el repechaje a la Copa del Mundo, varias municipalidades de Lima Metropolitana y el Callao han convocado a los seguidores de la selección peruana a que disfruten el cotejo transmitido en vivo en pantallas gigantes instaladas. La invitación de las comunas se viene realizando a través de las redes sociales.

Los malls y centros comerciales de la capital también se suman a esta medida a fin que los hinchas de la selección peruana no puedan apreciar en vivo y en directo este tan esperado partido.

A continuación te informamos qué municipios se suman a la fiesta ‘blanquirroja’ previo al Perú vs. Australia:

Cercado de Lima

La Municipalidad de Lima (MML) anunció que el cotejo entre Perú vs. Australia, por el Mundial de Qatar 2022, será transmitido en vivo en pantalla gigante instaladas en el Parque de la Exposición y el ingreso es libre.

Los hinchas podrán participar del Fan Fest 2022 desde las 10 a.m. y el ingreso será por la Av. 28 de Julio. El evento se desarrollará con todos los protocolos de bioseguridad.

Perú vs. Australia se transmitirá en pantalla gigante en el Parque de la Exposición.

San Martín de Porres

Los hinchas en San Martín de Porres también podrán disfrutar el partido Perú vs. Australia en vivo y en pantalla gigante. La comuna informó que se tratan de dos puntos.

Uno de los eventos inicia a las 12:00 p.m. en la Plaza de Armas Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, situada a la altura de la cuadra 35 de la Av. Perú.

Otro pantalla gigante será en la Plaza Bicentenario del Perú - Nuevo San Martín. El evento también inicia a las 12:00 p.m.

Municipalidad de San Martín de Porres anuncia instalación de transmisión de Perú vs Australia en vivo y en pantalla gigante.

En el mismo distrito de San Martín de Porres habrá un tercer punto que fue anunciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que invita a estudiantes. El evento inicia al mediodía de este lunes 13 de junio.

“Ven con tus amigos, tu camiseta peruana y sigamos todos los sanmarquinos a nuestra selección”, se lee en la publicación.

Universidad San Marcos anuncia transmisión en vivo del partido Perú vs Australia.

Bellavista

Los vecinos de Bellavista y del Callao podrán apreciar el partido de repechaje entre Perú y Australia, que da al ganador un cupo en el Mundial Qatar 2022, en pantalla gigante el lunes 13 de junio.

Se realizará el Fan Fest en la Plaza de Armas Isabel La Católica, donde habrá stands de venta de comida de diferentes restaurantes y emprendedores, así como shows en vivo interpretados por los artistas de “Yo Soy”. El evento se realizará al aire libre.

Las actividades se iniciarán el sábado 11 de junio a las 10 a.m. La transmisión del cotejo Perú vs. Australia será en la Plaza de Armas de Bellavista desde las 10 a.m.

Ate Vitarte

La Municipalidad de Ate en coordinación con el Universitario de Deportes, están organizando un evento llamado el ‘Fan Fest Blanquirrojo’ para que el hincha peruano pueda ver el partido Perú vs. Australia en pantalla gigante dentro de la explanada sur del Estadio Monumental.

Este evento se realizará el mismo lunes 13 de junio y el ingreso será a partir de las 11:00 am. hasta las 8:00 p.m. También habrá música en vivo (Los Conquistadores), Foodtrucks y mucho más. La entrada es gratis.

Para obtener la entrada gratuita al ‘Fan Fest’, los hinchas deben ingresar a la web oficial de Joinnus y descargarla, para ser mostrada al momento del ingreso. Es la primera vez que un club Universitario realiza este tipo de eventos.

Club Universitario de Deportes y Municipalidad de Ate coordinan evento para que hinchas vean en vivo y en pantalla grande el partido Perú vs Australia.

En los próximos días se espera que los municipios de San Miguel, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, San Borja, El Agustino, Puente Piedra, Ventanilla, entre otros, anuncien la instalación de pantallas gigantes para que hinchas disfruten el Perú vs. Australia de la última fecha de las Eliminatorias de Qatar 2022.

Pantallas gigantes en centros comerciales y malls

Los malls y/o centros comerciales también se suman a la fiebre futbolística y como ocurre en cada partido de la selección peruana, estos espacios volverán a acoger a los hinchas para disfrutar el cotejo de la ‘blanquirroja’ contra Australia.

Plaza San Miguel

El evento es este lunes 13 desde las 10 a.m. “Ven de Rojo y Blanco y seamos un solo aliento y un solo corazón”, es la frase que usan en su afiche publicado en sus redes sociales. Será en el Boulevard Plaza Mantaro con Ucayali (al lado de Cineplanet y Madam Tusan).

Plaza San Miguel invita a ver en vivo el repechaje Perú vs Australia.

Real Plaza

Real Plaza (Salaverry, Primavera, Puruchuco, Santa Clara, Villa María y Pro) transmitirá el cotejo en vivo Perú vs Australia este lunes 13 de junio desde el mediodía. Los hinchas podrán disfrutar el partido en pantallas instaladas en los patios de comidas. También ofrece concursos a los seguidores de la ‘blanquirroja’.

El partido Perú vs. Australia rumbo al Mundial Qatar 2022 se realizará el lunes 13 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Ahmad Bin Ali ubicado en la ciudad de Doha, Qatar.

El vencedor de este cotejo clasificará al torneo mundial y pasará al Grupo D, donde ya están ubicados Francia, Dinamarca y Túnez.

Actualmente la selección peruana realiza sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat, en Barcelona (España), hasta el 10 de junio.

VIDEO RECOMENDADO

Este lunes la selección peruana se enfrentará ante su similar de Australia por el repechaje internacional de naciones para el Mundial de Qatar 2022. Debido a eso, el gobierno está evaluando declarar feriado dicho día a patir de la 1 p.m. para la reactivación económica de los negocios. (Fuente: Latina TV)