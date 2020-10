Hoy 8 de octubre, la Selección Peruana enfrenta a su similar de Paraguay por la primera fecha de las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. En medio de la pandemia por el nuevo COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Policía Nacional del Perú (PNP) instaron a la ciudadanía a respetar las medidas restrictivas en el marco del estado de emergencia.

El partido se jugará en el estadio Defensores del Chaco, de la ciudad de Asunción (Paraguay), y comenzará a las 5:30 p.m. (hora peruana). La realización de este encuentro podría ser tomado como excusa para algunos peruanos que buscarán reunirse con amistades o familiares.

Por ello, a continuación la Policía Nacional y el Minsa brindarán recomendaciones y medidas que aplicarán en el marco de la estrategia que vienen empleando y reforzando desde marzo cuando se informó del primer caso de coronavirus en el Perú.

Evitar reuniones sociales y familiares

El general PNP Jorge Caya Medina, jefe de la Región Policial de Lima, informó que se desplegará unos 7 mil policías que estarán atentos a que se cumplan las medidas restrictivas. Informó que el patrullaje se intensificará en los distritos donde se reportan mayor incidencia las reuniones.

Detalló, en diálogo con este diario, que estos 11 jurisdicciones son: Los Olivos, Comas, Puente Piedra, Carabayllo, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Magdalena del Mar, San Miguel y Breña.

Las reuniones sociales están prohibidas debido al estado de emergencia por la pandemia del coronavirus. (Foto: Gonzalo Córdova /GEC)

Por su parte, Salomón Durand, jefe del equipo funcional COVID-19 en la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, reiteró que las fiestas y reuniones familiares continúan prohibidas para mantener el control del avance de la pandemia en el territorio nacional.

“Las familias deben continuar cumpliendo las medidas y esto significa evitar las reuniones familiares o de amigos. Y con el motivo del partido siempre ha sido costumbre reuniones de amigos o familias y esto debe ser evitado”, indicó para este diario.

No participar en convocatorias de hinchas

Salomón Durand y el general PNP Jorge Cayas instaron a las personas a ser responsables porque coincidieron en que muchos querrán expresar su ánimo y respaldo a los jugadores de la Selección Peruana que se enfrentará a Paraguay, pero recordaron que pese al reporte de disminución de casos de COVID-19, aún se estima la llegada de una segunda ola.

La alternativa para mostrar tu apoyo a la ‘bicolor’ sería vestir una prenda alusiva a la Selección Peruana o colgar una bandera en algún espacio de tu casa.

El representante recomendó no repetir lo ocurrido a inicios del pasado mes de agosto cuando un grupo de hinchas de Universitario de Deportes se movilizó hasta el frontis del Estadio Nacional para alentar al equipo limeño en su partido ante Cantolao en el marco de la reanudación del fútbol peruano, en medio de la pandemia.

En agosto pasado, hinchas de Universitario con banderolas, algunos no haciendo el uso correcto de las mascarillas y sin respetar el distanciamiento social. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

“Si bien es cierto son personas jóvenes y no podrán tener síntomas, pero van a llevar el virus a su domicilio en donde viven personas de mayor edad o personas con comorbilidad, y podrían causar gran daño o muerte. Por eso, hay que pensar en evitar el contagio entre nosotros mismos sino cuidar a las personas que viven en nuestra vivienda”, agregó Durand Velazco.

Al respecto, Cayas mencionó: “Ahí también se llama a la conciencia a los ciudadanos porque por más medidas que se adopten todos estamos obligados a cumplir las normas sanitarias. Todos somos un solo equipo de Perú hoy, pero se invoca a los ciudadanos a tener responsabilidad”, manifestó.

Cuidado con ir a restaurantes donde transmitan el partido

El infectólogo Salomón Durand mencionó que estos locales son focos de contagio debido a que los clientes, en algún momento, tendrán que retirarse la mascarilla y los expone al COVID-19.

Dijo que pese a que los restaurantes y servicios afines reanudaron la atención en sus salones con aforo al 40%, podría haber casos, cuyos propietarios, decidan transmitir el partido Perú vs Paraguay. En esa línea dijo que lo recomendable sería acudir solo a consumir y al término retirarse del lugar.

“Permanecer en espacios cerrados y peor aún en un restaurante donde no se usa mascarilla porque la gente está comiendo pone en riesgo a las personas. Entonces, los restaurantes se convierten en un foco muy peligroso. Debemos evitar lugares cerrados donde hay demasiadas personas por eso no es recomendable ir a restaurante de este tipo [que transmitan Perú vs Paraguay] y mejor ver el partido en la casa”, remarcó.

Minsa señaló que comer en restaurantes es arriesgarse al contagio de coronavirus. (Foto: GEC)

Respecto a este caso, el jefe de la Región Policial Lima, detalló que también vienen ejecutando el plan Fiscalizando por la Salud 2020, donde operan en hostales, restaurantes, mercados y otros, para orientar en medidas preventivas. Aseguró que contarán con apoyo de personal municipal y de serenazgo de diversos distritos.

“Estamos teniendo la participación de los gobiernos locales. En ese contexto [restaurantes que transmitan Perú vs Paraguay], vamos a tener el mayor vigilancia para evitar que se rompa el aforo exigido y que se reporten reuniones prolongadas. También se verificará el consumo porque no pueden permanecer tanto tiempo en un lugar. También evitar consumo de bebidas alcohólicas”, expresó.

Realizar compras con anticipación al partido

El representante del Minsa recomendó programar con anticipación las compras de productos que podrían consumir durante la transmisión del partido de la Selección Peruana frente a su similar de Paraguay. Mientras, la Policía Nacional insistió en que se evite el consumo de bebidas alcohólicas.

“La idea es que cuando uno va a salir a la calle utilicen mascarilla, escudo facial y evitar las aglomeraciones de personas. Si uno encuentra en un mercado o supermercado hay mucha gente pues evitar aglomeraciones e ir en otro horario y romper las reglas del distanciamiento físico para evitar transmisión”, acotó.

Alimentación balanceada

El Minsa sugirió que al ver el partido Perú vs Paraguay se debe optar por consumir alimentos balanceados al sostener que el alto consumo de comida chatarra, pueden generar enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión y debilita el sistema inmunológico, lo que aumenta el riesgo que las personas desarrollen un mal pronóstico por COVID-19.

👉 Cuida tu salud, controla el consumo de azúcar, sal y grasas. En la Semana de la lucha contra la Obesidad te brindamos recomendaciones para prevenir el sobrepeso. pic.twitter.com/dU9wZqleWr — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) October 6, 2020

Cumplir cuatro medidas básicas

Tanto la Policía Nacional como el Ministerio de Salud insisten en que las personas deben cumplir con cuatro medidas básicas para evitar posible contagio de COVID-19. Estas son el lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social y evitar reuniones sociales. El Minsa estima que se pueda producir una segunda ola en diciembre de este año o enero del próximo.