Peruano fue deportado de Estados Unidos y piden que regrese con su familia (VIDEO)

Un peruano fue expulsado de Estados Unidos tras permanecer varios años en ese país y se ha iniciado una campaña para que regrese con su familia.

Se trata de Walter Gozzer (51), quien viajó a Estados Unidos en 1989 con visa de turista; sin embargo, nunca regresó al Perú.

Ante la política de tolerancia 0 del gobierno de Donald Trump, Walter Gozzer fue deportado el pasado 21 de marzo.

Tras su expulsión, la familia del peruano pidió ayuda para que se reencuentren.

"No piensan con el corazón porque no existe el corazón en las leyes, entonces no se pueden detener a decir 'hay niños, es una familia', porque no sienten", dijo Lili Montalván al Nuevo Herald.

