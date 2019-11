El peruano, identificado como Mahood Villalaz, sufrió un ataque de racismo por parte de un ciudadano norteamericano en la ciudad de Wisconsin, en Estados Unidos.

En las imágenes de una cámara de seguridad, se ve al peruano hablanco con su atacante. Luego de unos segundos, el norteamericano, identificado como Clifton Blackwell (61), le avienta ácido muriático directamente al rosto y cuerpo.

De inmediato, el peruano se fue a los baños del restaurante ubicado a pocos metros de donde ocurrió la agresión. Esto sirvió para que las quemaduras no empeoren, pero nuestro compatriota presenta quemaduras de 3er grado en el rostro y la córnea de su ojo izquierdo se vio afectado por el ácido.

"Me dijo que por qué no me iba a mi país, que me regrese a mi país, le dije que los indios americanos tenían más tiempo aquí y ahí se enojó y me tiró el ácido a la cara", relató la víctima.

Clifton Blackwell fue detenido y ya tiene antecentes del año 2006 cuando apuntó con un arma de fuego a sus vecinos.