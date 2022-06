No hay lugar donde los hinchas peruanos no lleguen para alentar a la selección y Qatar, en Doha, no es la excepción. Con emoción y optimismo, desde la primera semana del mes, poco a poco, han llegado estos apasionados aficionados arribaron al país asiático para estar presentes en el partido de repechaje entre Perú y Australia, que se jugará este lunes 13 de junio a la 1 p.m. (hora peruana).

En el grupo de Facebook “Peruanos a Qatar 2022″, que tiene más de 4600 miembros, los viajeros peruanos anunciaban cuando pisaban suelo asiático y acordaban con otros compatriotas juntarse en los hoteles para socializar y acudir juntos al encuentro. Erik Moustache, quien radica en Estados Unidos y es creador de esta plataforma, fue uno de los primeros en llegar a Doha.

“La situación es agradable sobre todo porque los mismos residentes, la misma gente de aquí reconocen a la selección peruana y la energía se siente muy buena”, contó a OJO. También resaltó que una de las cosas que más le llamó la atención es la restricción que hay sobre las bebidas alcohólicas, que solo pueden tomarse en hoteles y bares con autorización.

Como Erik, los integrantes de la Comunidad Perú al Mundial partieron la semana pasada en un vuelo cuya ruta implicaba las ciudades de Lima, Madrid, Estambul y, finalmente, Doha. “Vamos con mucha fe y optimismo. Ya con Australia hemos jugado. Esta es otra historia, vamos con la esperanza de que vamos a ganar y que vamos a venir con la clasificación, lo que esperamos todos los peruanos”, dijo a este diario, David Rivera, presidente de Comunidad Perú al Mundial.

Peruanos en Qatar. Foto: Comunidad Perú al Mundial

Hincha israelita presente en Qatar

Los pintorescos personajes que el Niño Cóndor, el Fantasma del 69, el caminante y el hincha israelita también llegaron a Qatar, Doha, para alentar a la selección. En el grupo público Peruanos a Qatar 2022, de Facebook, los tres primeros contaron que fue una travesía difícil pues hicieron un viaje de 40 horas, que incluyó Lima, Bogotá, Punta Cana, Madrid, Madrid, Barcelona, Uruguay a Qatar.

“Yo tengo como 40 años siguiendo a la selección y no podía faltar en estos días. Nuestra selección necesita el apoyo de nosotros”, refirió Julián, quien representa al Fantasma del 69.

Hincha israelita llegó a Qatar. (Foto: Redes Sociales)

En tanto, el hincha israelita señaló que ya lleva unos días en Qatar gracias a un empresario que le brindó trabajo. “Me dijo yo te llevo y te dejo allá. Así que estoy acá”, refirió. Ha llevado llaveros para vender en Doha y conseguir dinero para su permanencia.

Así como ello, al ritmo de cumbia o entonando canciones de aliento como “Contigo Perú”, los últimos viajeros peruanos enrumbaron hoy (12 de junio) hacia Qatar para estar presentes en el decisivo partido. Un video que se viralizó en redes sociales mostró cómo en un avión, los aficionados bailaban mientras que uno llevaba un parlante.

