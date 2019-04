Phillip Butters 'echa' a Martín Vizcarra: "Le pediste a Alan García que te ayude a traicionar a PPK" (VIDEO)

El periodista Phillip Butters arremetió en su programa contra el presidente de la República, Martín Vizcarra y hasta lo tildó de "cobarde".

"¿Les cuento una anécdota? Saben por qué el presidente de la República, es presidente de la República? Porque Alan García lo hizo presidente de la República, porque Keiko Fujimori lo hizo presidente de la República y porque Víctor Andrés Belaúnde "Vitocho" lo hizo presidente de la República", dijo.

Asimismo, el periodista aseguró que el mandatario Martín Vizcarra buscó a Alan García para poder traicionar a Pedro Pablo Kuczynski.

"Y tú Vizcarra "hipócrita" no me puedes decir que miento, porque tú me has llamado a mí para pedirme a mí que te ponga con Alan García y te has arrodillado a Alan García para pedirle que te ayude a traicionar a PPK. Y tengo tres testigos".

Uno de estos testigos sería el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, según el periodista.

"Que me lo niegue en mi cara el cobarde de Martín Vizcarra. Ahí sí se le tiró al piso como se le tiró al piso a Keiko y Daniel Salaverry es testigo, porque eso Daniel ha sido en mi casa y Daniel Salaverry también es un traido a Keiko y puede venir acá Daniel Salaverry para decirselo en su cara", contó.

