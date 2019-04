Phillip Butters revela haber estado grave: "He visto por tercera vez a la muerte" (VIDEO)

El periodista Phillip Butters volvió a la conducción de su programa Combutters en Willax Televisión, después de dos semanas de haber estado ausente.

Al iniciar su programa, Phillip Butters, reveló haber estado grave de salud, sin embargo dijo haber estado enterado de todo lo ocurrido en el plano político, en relación a la muerte del expresidente Alan García.

“Yo estuve internado dos semanas en la Clínica Delgado en cuidados intensivos. Ha sido una situación bastante complicada, yo he visto por tercera vez a la muerte y he tenido tiempo para meditar muchísimo y he tratado de estar informado de todo lo que ha estado pasando”, contó Phillip Butters.

Tras agradecer los cuidados de su familia y médicos, decidió agradecer públicamente al cardenal Juan Luis Cipriani. “Tengo que agradecerle al cardenal (Juan Luis) Cipriani, que estuvo orando y rezando conmigo, prácticamente todos los días. Inclusive, estando internado, ha estado preocupado por mí, sabiendo la decisión que había tomado hace meses, Alan García Pérez”.

Phillip Butters dijo que en lo personal cree en Dios y que los milagros sí existen.

HAY MÁS...