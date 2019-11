En casi 2 horas de aplicación de la ‘Hora Pico y Placa para camiones’, hoy la Policía Nacional registra 350 fotopapeletas en la Panamericana Sur.

De acuerdo a la información policial, los vehículos menores (autos) invaden la vía exclusiva para vehículos de carga pesada, ubicada en la izquierda de la carretera Panamericana Sur.

Asimismo, según la ordenanza de la Municipalidad de Lima, hoy jueves los camiones con placa impar (1,3,5,7,9), no pueden transitar entre 6:30 am a 10:00 am. No obstante, esta disposición tampoco se está cumpliendo, pues los vehículos pesados de placa impar siguen circulando por la Panamericana Sur.

Esta situación, además de quedar registrado en las fotopapeletas, también origina congestión en esta importante vía.

Según los choferes y los pasajeros, “la medida no es la mejor, pues el tráfico continúa lento y pesado”. En ese sentido, hicieron un llamado al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a mejorar la norma o reemplazarla por otra más efectiva.