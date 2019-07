"Pico y Placa": Multas a choferes se aplicarán sí o sí a partir del 5 de agosto

A pesar de las críticas de alcaldes distritales y conductores, el burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz, remarcó que durante la marcha blanca la Policía entrega a los infractores, de manera simbólica, tarjetas rojas educativas; pero que a partir del 5 de agosto se aplicarán las multas de S/336 a quienes incumplan el programa “Pico y Placa”.

“La tarjeta roja implica que hay gente que no juega limpio, y esas personas que no juegan limpio nos ensucian el partido. ¿Ello cómo se cura? Justamente, el paciente tiene que tomar conciencia y tiene que ser el primero que actúe; porque, de lo contrario, van a tener no solo la tarjeta roja, sino también la multa más adelante”, enfatizó el alcalde.

Estas palabras confirman lo dicho por el jefe de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de la comuna, Miguel Sidia, quien anunció que no habrá marcha blanca durante la implementación de la segunda etapa del “Pico y Placa” programada para el 5 de agosto y que se aplicará la sanción pecuniaria a los infractores.

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, esta penalidad será impuesta por la Policía (S/ 336 - 8 % del valor de 1 UIT) y contará como una infracción grave en el Reglamento Nacional de Tránsito con 20 puntos menos en la licencia de conducir.

Implementación

La puesta en marcha de la segunda etapa de esta ordenanza se aplicará a la avenida Canadá, desde la avenida Circunvalación hasta Paseo de la República, y a todo lo largo de la Vía Expresa (sin considerar las vías auxiliares).

Los vehículos oficiales, policiales y diplomáticos están exentos de la restricción, así como los de transporte público autorizado, taxis autorizados, movilidades escolares, turísticas y de carga, así como carrozas fúnebres y grúas.

La restricción es de lunes a jueves. Los lunes y miércoles, no circularán los autos con placas pares, incluyendo el 0; mientras que los martes y jueves la medida restrictiva se aplica sobre vehículos cuyas matrículas terminan en cifras impares.