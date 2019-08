“Pico y Placa” no se aplicará en la avenida Canadá a pedido de la Policía Nacional

A pedido de la Policía Nacional, la avenida Canadá quedó excluida del grupo de vías comprendidas en la segunda etapa de implementación del programa denominado “Hora pico y placa”.

El anuncio se hizo oficial mediante una resolución de la Gerencia de Transporte Urbano de Lima (GTU), publicada ayer en el diario oficial “El Peruano”. Ello debido a la cantidad de interferencias de vías autorizadas alrededor de la Villa Deportiva Nacional (Videna), en San Luis, como parte del desarrollo de sus eventos, que generan la desactivación y activación de carriles exclusivos en la avenida Canadá.

En vía expresa

Así, el programa “Hora pico y placa” se ejecutará desde el 5 de agosto a lo largo de los nueve kilómetros de la vía Expresa, sin contar las vías auxiliares, sumándose a los ejes viales Panamericana Sur-Panamericana Norte (desde el Puente Alipio hasta el Óvalo Naranjal), Arequipa-Garcilaso de la Vega-Tacna y Javier Prado-La Marina.

Multas

Las multas se impondrán desde mañana a los vehículos que incumplan el horario establecido por la norma. El monto será el 8% de una UIT (S/336).

Los autos de placa par y que terminen en “0” no podrán circular los lunes y miércoles por los cuatro ejes viales, de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Los autos de placa impar serán impedidas de transitar los martes y jueves por estas vías en el mismo horario.

La Policía de Tránsito registrará a los infractores en video y enviará las imágenes al SAT para que detecten a los infractores.