La Municipalidad de Lima dispuso la regulación de circulación de transporte de carga y/o mercancías en la capital, la cual se activará este martes 10 de septiembre.

¿Qué se busca? Contribuir con el ordenamiento del tránsito vehicular, la reducción de los índices de congestión, las emisiones contaminantes y los accidentes de tránsito, optimizando el uso racionalizado de la infraestructura vial, de conformidad con los postulados de la Ley N°27181 -Ley General de Tránsporte y Tránsito Terrestre.

Restricción para camiones

El D.A. señala que la restricción vehicular se aplicará en la Panamericana Sur (tramo Av. Mateo Pumacahua hasta la Av. El Derby), en la Vía de Evitamiento (tramo Av. 07 de junio hasta Av. Plácido Jiménez) y en la Panamericana Norte (desde la Av. Universitaria hasta Av. Juan Vicente Nicolini).

Horarios

De esta manera queda restringida la circulación de los vehículos de las categorías N2 (mayor a 6.5 toneladas), N3, 03 y 04 en el horario comprendido entre las 6:30 hasta las 10:00 horas, y entre las 17:00 hasta las 21:00 horas, de lunes a sábado, según el último dígito de la Placa Única de Rodaje.

El número par (incluido el cero) no podrá circular los días lunes, miércoles y viernes; mientras que el número impar los días martes, jueves y sábados. Los días feriados y no laborables (sector público y privado) no se aplicará esta medida.

Circulación por carriles a la derecha

De esta manera, los vehículos de las categorías mencionadas pueden circular libremente por las tres vías entre las 10:01 hasta las 16:59 horas y entre las 21:01 hasta las 6:29 horas.

El decreto indica también que cuando le toque circular, deberán hacerlo por los dos carriles de la derecha. Para ello, se establecerán tramos con señalización y/o elementos de segregación.

-Condiciones de circulación-

a)Vehículos de categoría N1 y N2 (hasta 6.5 toneladas): sin restricciones las 24 horas en todo el Sistema Vial Metropolitano (locales, colectoras, arteriales y expresas). No incluye la vía expresa metropolitana Paseo de la República. La fecha de aplicación es este 10 de septiembre.

b)Unidades de categoría N2 (mayor a 6.5 toneladas): sin restricciones en las vías arteriales, cuya aplicación será el próximo 10 de septiembre. En tanto, en las vías colectoras, sujeto a franja horaria (De 10:00 a 17:00 horas y de 21:00 a 06:30 horas) de lunes a sábado, regirá el próximo 4 de octubre.

Además, queda prohibida su circulación, las 24 horas del día en vías locales y expresas metropolitanas.

- Vehículos de categoría N3 / O3 y O4: Están sujetas a franja horaria (De 10:00 a 17:00 horas y de 21:00 a 06:30 horas) de lunes a sábado, en las vías arteriales. Queda prohibida su circulación, las 24 horas en vías locales, colectoras y expresas metropolitanas. Su aplicación será el próximo 4 de octubre.

-Circulación en el Centro Histórico-

La circulación de los vehículos de transporte de carga y/o mercancías en las vías del Centro Histórico de Lima, delimitado por la Ordenanza Nº 062, sólo está permitida para vehículos de la categoría N1 y para los vehículos N2 de hasta 6.5 toneladas de peso bruto vehicular o peso bruto vehicular combinado, en el horario comprendido entre las 23:00 a 6:00 horas, salvo autorización expresa otorgada por el órgano competente de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Sanciones

La entrada en vigencia del plan se inicia con un período educativo a través del cual, la Gerencia de Transporte Urbano, la Policía Nacional del Perú y otras entidades desarrollarán campañas de educación, información y concientización respecto a los criterios, condiciones, etapas, plazos y horarios establecidos, señala la norma.

Este periodo educativo inicia el 10 de setiembre y finaliza el 22 de setiembre de 2019.

La circulación restringida, con sanciones, se aplicará desde el 23 de setiembre en el horario de 6:30 a 10:00 horas, solo en la Panamericana Sur.

Respecto a los tramos de la Vía de Evitamiento y Panamericana Norte, así como la franja horaria, su implementación queda sujeta a la evaluación de la Gerencia de Transporte Urbano.