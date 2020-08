La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, advirtió que en el Perú se habría registrado “medio millón de fallecidos” por coronavirus (COVID-19) si el Gobierno no hubiera adoptado medidas ante la pandemia, como la cuarentena obligatoria y la paralización de actividades económicas.

“Hemos sido los mejores en iniciar el esfuerzo, y eso también hay que decirlo, ha sido un enorme sacrificio (económico), hubiera sido peor si no hubiéramos hecho nada, medio millón de fallecidos, mínimo, hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho nada, con la economía destrozada; ahí sí no hubiéramos tenido tiempo ni siquiera ver que está subiendo (la cifra), parar los domingos, se nos habría acabado el país”, expresó Mazzetti en Cuarto Poder.

Además, la integrante del gabinete ministerial enfatizó que actualmente el Ministerio de Salud ha tenido una disminución de 55% en su personal debido a la pandemia del coronavirus.

“Ustedes creen que el caos solamente ha afectado a la población, el caos también nos ha afectado a nosotros, el sistema, en el Ministerio de Salud hemos tenido una disminución de casi 55% del personal”, agregó.

Mazzetti indicó que es “díficil” aplicar una cuarentena focalizada en Lima y consideró que se puede utilizar la información de las antenas de telecomunicaciones para orientar al ciudadano sobre las concentraciones de personas en ciertos puntos y así evitar los contagios.