Las autoridades sanitarias de esta región investigan el primer caso sospechoso de viruela del mono en el país. Se trata de un adulto mayor de 70 años que se encuentra aislado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa, según informó Raúl Gonzales, director de dicho establecimiento.

Según informó RPP, el paciente ingresó el último sábado al mediodía y fue atendido por un cuadro de anemia y ampollas en pies y manos. El director de hospital indicó que ese mismo día tomaron las muestras respectivas.

“Esta en el área de UCI porque es un paciente de 70 años que ha estado en Ecuador y llega con anemia severa. Él es diabético y esta ahorita en estudios y también en monitoreo estricto por anemia severa, las plaquetas muy bajas y los leucocitos también bastante disminuidos”, explicó el médico, quien agregó que el pronóstico es reservado.

Gonzales informó también que el paciente es piurano y había llegado en un viaje familiar desde Machala, Ecuador.

Pruebas se enviaron a EE.UU.

El director del hospital lamentó que el país no cuente con la logística necesaria para descartar la viruela del mono, ya que, según le han informado, estas muestras fueron enviadas a Estados Unidos.

“Imagino que el INS no esta dotado de esta tecnología y estudios, parece que el país no esta preparado, debió haberse preparado ya para las pruebas con esta tecnología en los laboratorios nacionales, que no lo tienen, y ha sido enviada la muestra a Estados Unidos para los estudios de ley”, señaló.

También indicó que el paciente ha sido atendido de acuerdo a los protocolos de ley y descartó que haya sido estigmatizado, como señalaron sus familiares el fin de semana.

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono o ‘monkeypox’ se ha confirmado en varios países de Europa, en América, y Latinoamérica, y los casos van en aumento.

Sobre la enfermedad, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), detalló que el periodo de incubación es de 6 a 16 días, aunque puede variar entre 5 y 21 días.

Además, precisó que la infección tiene dos periodos: el primero denominado como “periodo de invasión”, que dura entre los días 0 y 5, y presenta síntomas como fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía, dolor lumbar, mialgias y astenia intensa.

Mientras que el segundo periodo de “erupción cutánea”, dura entre 1 y 3 días después del inicio de la fiebre; es decir, cuando aparecen las distintas fases del exantema, que por lo general afecta primero al rostro y luego se extiende al resto del cuerpo.

CDC Perú comentó que las lesiones cutáneas pueden afectar cara, palmas y plantas y otras zonas, son de consistencia incrementada, profunda, bien circunscrita y umbilicada.

¿Cómo se transmite la viruela del mono?

Se transmite por el contacto con las lesiones cutáneas de una persona infectada o con objetos contaminados con los fluidos del paciente. Asimismo, se puede transmitir a través de gotas de saliva que se producen al hablar, toser o estornudar.

