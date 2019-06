Poder Judicial pide levantar inmunidad a Yesenia Ponce y ella responde | FOTOS

La congresista Yesenia Ponce afirmó que espera que le levanten la inmunidad parlamentaria para que pueda ser investigada por la Fiscalía.

Es más, aseguró que el 3 de junio se pedirá a la comisión de Levantamiento de Inmunidad que se le retire este prerrogativa.

"Como he señalado antes, me allano completamente a las investigaciones de la Fiscalía y seguiré contribuyendo con la justicia. Voy a solicitar que el levantamiento de mi inmunidad sea expeditivo", señaló en su cuenta de Twitter.

Del mismo modo afirmó que no necesita la inmunidad. "Quiero ser investigada como cualquier ciudadano, no necesito ni un partido político que me blinde, por eso renuncié a la bancada de Fuerza Popular y ahora me dedico cien por ciento a mi región, a mi pueblo que me eligió y ellos me piden transparencia", señaló.

Como se recuerda, el Poder Judicial solicitó que se levante la inmunidad parlamentaria contra la congresista por el presunto delito de falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado.