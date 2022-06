La suboficial de segunda PNP, Mariluz Cinthia Zuta Ramos, de 27 años, fue asaltada y baleada en su día de franco cuando estaba a escasos metros de llegar a su casa. El hecho de produjo a las 7:45 p.m. de ayer en el Asentamiento Humano 1 de junio, en el distrito de San Juan de Miraflores.

En las imágenes difundidas por América Noticias, se observa a la agente PNP caminar tranquilamente por la zona cuando un delincuente aparece de pronto y la arrincona hasta la pared de una casa. Durante varios segundos, ella opone resistencia por lo que el malhechor la golpea varias veces para robarle sus pertenencias, hasta que le dispara y logra llevarse el botín.

“Vi que estaba forcejeando al frente en una puerta. Yo me he escondido y he gritado adentro, como estaba con pistola el señor, auxilio, auxilio. Cuando han disparado, el hombre ya se iba por abajo”, contó la vecina Paulina Tapia.

Balean a policía de civil por resistirse a un asalto

En tanto, la madre de la víctima, Cristina Ramos, salió angustiada de su vivienda tras oír el disparo para ver que su hija había sido baleada y estaba tendida en el suelo. “Salí corriendo, miro y veo a mi hija tirada. Supuestamente los delincuentes han estado con moto”, señaló Cristina Ramos.

La suboficial -quien labora en la comisaría de Familia de VES hace siete años- fue llevada de emergencia al hospital de Villa El Salvador. Según el citado medio, la bala ingresó por debajo del hombro.

Por su parte, vecinos de la zona señalan que los robos y asaltos son el pan de cada día, por lo que piden mayor seguridad. “Vienen con arma y te detienen”, “Nos ha seguido una motolineal y a mi amigo le rompieron la cabeza. Es permanente pasa eso”, denunciaron.

