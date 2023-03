César Figueroa denuncia que sufrió discriminación por parte de un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) que lo recriminó por ingresar al local de Sarcletti, ubicado en Surco, en bividí.

“Pero ponte una camisa amigo. Porque le he dicho vístase bien, es lo único. Sino por medida de seguridad porque podrían venir a asaltar. No solamente eso señor, sino yo lo estoy viendo por medidas de seguridad. Yo nunca he visto una persona que venga con bividí”, se le oye decir al agente en el video difundido por el denunciante.

Según el agraviado, él llegó hasta el restaurante en horas de la noche a bordo de su camión. “Yo venía de trabajar y como tenía que regresar, eran casi las 10:40 p.m. dije mejor voy a comer algo. Me acerco a esta tienda, entro y me dicen que ya iban a cerrar y toda la razón porque normalmente en preparar algo se demoran. Entonces digo que gracias, salgo y regreso al camión y el señor viene corriendo agitado, me interviene y me dice: ‘usted ha estado ahí en el centro comercial’. El centro comercial El Polo está a dos cuadras”, detalló a ATV Noticias.

Policía interviene a sujeto por acudir a restaurante en bividí

“Entonces él me comienza a decir que el coche bomba y no sé qué cosa. Y le digo ‘qué pasa señor, cuál es el problema’. Y me dice: ‘usted ha entrado a Sarcletti’. Le dije que entráramos y preguntara si tenían algún problema conmigo. Él intentó, digamos, detenerme, pero yo le dije que entráramos”, añadió.

Figueroa señala que el policía trató de detenerlo con la excusa que quería su DNI. “Yo antes le había dicho cuál es su nombre porque en primera instancia yo pensé que me venían a asaltar porque dentro de ese camión había objetos de valor. Y el señor como vino todo desordenado. Él fue quien vino sudado, con la camisa afuera. Entonces yo pensé que era el que cuidaba los carros”.

“Este señor dice que cruzó de la embajada (de Estados Unidos) tan solo porque vio entrar a alguien de esta tienda y salir ahí mismo”, puntualizó.

El agraviado señala que posteó el video de la intervención y etiquetó a Inspectoría de la Policía, pero que hasta el momento no se han pronunciado.