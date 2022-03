Un grupo de vecinos del AA.HH. Saúl Cantoral en San Juan de Lurigancho denunciaron que una familia cerró el acceso a la vereda luego de instalar una reja por lo que a la fecha no puede transitar por esa zona ya que está cercada.

Imágenes difundidas por TV Perú se muestra que la reja abarca toda una esquina y toma la vereda por lo que obstruye el tránsito peatonal.

Inclusive el matinal señaló que los residentes de esa vivienda, ubicada en la avenida llamada igual que el asentamiento humana Saúl Cantoral, utilizan parte de ese espacio tomado como depósito improvisado debido a que ese observan tablas, cajones de madera, plantas y otras de sus pertenencias en los exteriores.

Los vecinos informaron que ya sostuvieron una reunión con integrantes de esta familia. Contaron que ellos justificaron la instalación de la reja debido a casos de delincuencia y por ello exigen la instalación de una cámara de seguridad para que la vereda vuelva a tener acceso a todos los residentes.

Además, los denunciantes señalaron que al no tener acceso a la vereda solo les queda caminar al lado de la pista donde transitan varios vehículos particulares y de transporte público. Pidieron acciones por parte de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

“ Está mal porque han tomado toda la vereda . Yo vivo arriba en la zona Sagrado Corazón de Jesús. La vereda es libre”, dijo una de las mujeres que vive por el lugar. “La vereda es libre, es para todos. Es peligroso porque tenemos que tomar la pista porque está en la curva [la reja]”, señaló otro residente de la zona.

Entrada de acceso a la reja que toma toda la esquina de la Av. Saúl Cantoral (Captura: TV Perú)

La familia responde

Una integrante de la familia se pronunció sobre la denuncia de sus vecinos. La dueña comentó que ha sufrido casos de delincuencia y que no ha recibido apoyo de las autoridades de los vecinos por lo que decidió instalar la reja que abarca toda la esquina.

“ Han venido a asaltar a mi casa y ninguno de estos vecinos que dizque que somos unidos nos apoyaron para defendernos. Por mi seguridad he tenido que cerrar aquí y aquí porque acá los delincuentes entraban hasta con revólver. Quién me defiend e. Ellos dicen ‘ella’, pero quién me defiende cuando ya caí mal. Quién pagó mi medicina. Ellos no”, dijo.

“ No me quiero adueñar de la calle porque si lo quisiera me hubiera adueñado de todo esto, pero no es así. Les he pedido a los vecinos para poner cámaras de seguridad y nadie quiere aportar . Quién se preocupa por todos los robos que hay. O sea ¿voy a esperar que me metan un balazo y recién salir en las noticias?. Tuve que cerrar porque también tengo criaturas que se me caen [hacia la pista]. Este dinero para la vereda ha salido del tesoro público no de la municipalidad. A parte que yo he aportado mi cemento para agrandar más ”, agregó.

La señora también contó que antes de instalar la reja otros residentes de la zona le dejaban basura en los exteriores de su vivienda. “Aquí me venían a tirar basura, perro muerto y hasta en mi puerta me dejaban gallinas y gatos muertos. ¿Qué es? ¿Envidia y maldad?. Al señor alcalde que se preocupe por nuestra población. No solo por mi reja porque en otros lados hay hasta cocheras y nadie hace nada. Ponen con cemente y fierro y mudos, pero como una es una humilde moradora con una simple reja que quiere cubrirse de esta delincuencia se portan así. Yo abro mi puerta pueden pasar, pero también me expongo a que la delincuencia me mate de un balazo”, añadió.

