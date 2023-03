Hacer el mercado se está volviendo un desafío diario para las amas de casa, más aún ahora en que el precio del pollo, alimento protagonista en las mesas peruanas, está por las nubes y seguirá con la tendencia al alza en los próximos meses.

Según estimó la Asociación de Avicultores del Sur (Avisur), el ave podría llegar a costar hasta S/ 15 el kilo en abril, lo cual fue confirmado por comerciantes, como los del mercado Ciudad y Campo, en el Rímac.

Actualmente, de acuerdo a la plataforma Mi Caserita, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario (Midagri), el costo del pollo a nivel nacional oscila entre S/8.80 y S/12.83. El menor valor se registra en comercios de Trujillo, mientras que el más alto se ofrece en el Mercado N°2, en Surquillo, en Lima.

Los comerciantes precisaron que, comparado con el precio a inicios del año, este se ha duplicado, por lo que ahora sus clientes llevan un solo pollo o apenas presas o menudencias. Al igual que este alimento, el huevo sigue sus pasos: el kilo sale hasta por S/9.53.

Advierten posible desabastecimiento

El presidente de Avisur, Raúl Salas, explicó que esta situación de escasez de pollo, gallina y huevos de corral, que se prevé en el país para los próximos meses, se debe a dos factores: “falta de suficiente soya, que proviene de Bolivia, para alimentar a las aves de corral, y la influenza aviar H5N1 que ha matado alrededor de medio millón de gallinas reproductoras”.

Indicó que las medidas del Ejecutivo -compra de huevos fértiles y vacunación contra la gripe aviar en las granjas- son insuficientes y tardías.

“Un huevo embrionado recién se convertirá en pollo en ocho meses y la vacunación debió ocurrir antes”, dijo.

“Ya no es cuestión de plata, no hay huevos, no hay pollo. El precio de las carnes de aves de corral y de los huevos va seguir aumentado, va haber escasez de pollo, gallina y huevo. No sé hasta cuánto pueda subir cuando la oferta sea mínima”, indicó Salas.

En los mercados del país, el precio del kilo de pollo está entre S/8.80 y S/12.83.