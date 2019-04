¿Por qué un hombre golpea a una mujer?

El hombre que golpea a una mujer es un ser impulsivo que desde su niñez no logra controlar su furia, sus agresiones físicas, ni verbales. Es alguien que considera que su pareja es su 'propiedad', casi una cosa, que es un ser menos importante que él, que no puede opinar o contrariarlo. Así opinó la psicóloga Patricia Espinoza, especialista en sexualidad y familia del Instituto Nacional de Paternidad Responsable (Inppares).

Agregó que si un hombre golpea a una mujer, lo volverá a hacer. 'La mujer que cree que el va cambiar está equivocada. Hay más posibilidades de que sufra una relación de constantes agresiones físicas a que él deje de golpearla', dijo la especialista.

¿Cómo detectar a un hombre violento y agresor?

Por sus años de experiencia frente a estos tipos de casos, Patricia Espinoza y Manuel Saravia concuerdan en que hay que estar alerta ante estos señales.

El correo y el celular

El hombres agresor es un manipulador que consiguen que la mujer le de la clave del correo electrónico. El hombre violento le dice que la ama y que muere de celos, porque no quiere perderla o compartirla con nadie y la mujer enamorada considera equivocadamente que esto una muestra de amor y le da la clave.

El hombre violento es inseguro, revisará el celular de su pareja, para ver quien la llama, revisará los mensajes de texto para saber si tiene uno comprometedor.

La ropa y el maquillaje

El agresor también es muy controlador. Le prohibirá usar minifaldas o polos escotados, porque la considera su 'propiedad', y que nadie más la puede mirar. La táctica más usada es decir que lo hace porque no quiere que otros hombres le falten el respeto.

Otra de las alertas es el maquillaje. Los golpeadores le piden a sus parejas que no se maquillen tanto porque en su mente creen que buscan a otro.

Los insultos, los forcejeos

Después de su etapa de conquista y de tener enamorada a la mujer y ya en confianza, ante alguna diferencia, aparecerán los insultos. Si la mujer los acepta, abrirá otro escalón en la cadena de violencia: los forcejeos. Si ella los pasa por alto vendrán inevitablemente los golpes.

Insulta a sus anteriores parejas

Estar alerta del hombre que se expresa con insultos de sus anterior pareja, denota que no tiene el mayor respeto por la mujer, que algún momento fue parte de su vida. También estar alerta si se expresa con desamor de sus padres.

El hijo único

Hay un tipo de hombre violento que es a la vez hijo único, y que ha tenido malos patrones de crianza. Es el típico hijo al que se le ha dado todo y no acepta por respuesta un no. Este comportamiento lo hace un hombre violento. Si su pareja piensa o hace algo diferente, no va poder controlar su molestia o frustración y va actuar de la manera más básica el insulto o el golpe.

Hijo de padre golpeador

El hombre violento es muchas veces hijo de un padre que le pegaba a su madre. Aprendió que golpear a una mujer es algo normal.