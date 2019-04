Así reaccionó PPK tras enterarse de la orden de detención en su contra (VIDEO)

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunció por primera vez tras conocerse que el Poder Judicial ordenó una medida de detención preliminar por 10 días en su contra.

En conversación con Panorama, el expresidente precisó que la medida no ha sido sustentada: "Sí, yo no puedo hablar ahora. (La medida) no tiene sustento, nada más".

"Yo no voy a hablar de todo esto, yo he estado un montón de veces en la Fiscalía, he explicado todo. Los funcionarios de Odebrecht lo han explicado a la saciedad. Aquí no hay absolutamente nada", agregó el expresidente.

En tanto, PPK señaló que todavía no le han comunicado su detención: "(La Policía) está en la puerta. Todavía, pero ya he leído el documento".

