PPKuy oficial desmiente renuncia a Peruanos Por el Kambio

El indulto a Alberto Fujimori ha generado ya varias renuncias, no solo a los cargos asignados; sino también a la bancada oficialista, Peruanos Por el Kambio.

Vía Twitter, la cuenta que parodia al PPKuy, mascota que acompañó al presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, emitió su "renuncia" al partido.

"He presentado mi renuncia irrevocable al partido Peruanos Por el Kambio", se lee en el tuit que acompaña su carta.

La misiva fue dirigida al vocero alterno de Peruanos Por el Kambio, Juan Sheput, donde expresa su desacuerdo con el indulto al exjefe de Estado Alberto Fujimori.

"Hice caso omiso de las advertencias de mis colegas ppkuyes sobre la nula capacidad de reacción política de una bancada y y un gabinete compuesto por tecnócratas liberales. Insistí en apoyar y prestar mi imagen a una campaña llena de dudas pero con grandes ideales. Jamás pasó por mi mente que mi partido indultaría al responsable de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta", indica.

Una vez publicada la carta de su "renuncia", cientos de usuarios en Twitter lo han compartido y hasta han expresado su sentir. Muchos apoyaron su decisión.

HABLA EL PPKCUY OFICIAL

Luego del comunicado que parodia al PPKuy, la cuenta oficial de la mascota que acompañó al presidente de la República salió al frente para asegurar que continúa al lado del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

"No lo dejare solo a mi tío @ppkamigo, es ahora el momento de estar más unidos que nunca. ¡Estoy aquí y no me escondo!", escribió. vía Twitter.





