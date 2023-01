En conferencia de prensa, la presidente Dina Boluarte se refirió al adelanto de elecciones y descartó que tenga alguna intención de quedarse en el poder.

“Yo me iré cuando los congresistas hayan votado y desde el Ejecutivo hayamos convocado a las elecciones generales, nadie se quiere quedar en el poder, no tengo intención de quedarme como presidenta más allá del adelanto de elecciones (...) ¿Mi renuncia resolvería la crisis y la violencia? ¿quién asumiría la presidencia de la República?”, señaló Boluarte en conferencia de prensa.

Al ser consultada sobre qué haría si el Congreso no confirma el adelanto de elecciones, la mandataria señaló que están seguros de que en el Legislativo “tendrán que votar el adelanto de elecciones”.

Pérdidas millonarias

Por otro lado, indicó que las protestas han dejado millonarias pérdidas para el Estado. “De diciembre a la fecha, tenemos una pérdida aproximadamente de S/ 2 mil millones en producción, y S/3 mil millones en daños a la infraestructura que señalan el incendio y los destrozos a las instituciones, la toma de aeropuertos, entre otros”, afirmó.

Boluarte invocó a una tregua nacional por el bien del país y reiteró su rechazo a la violencia. “El Gobierno reconoce el derecho a la protesta. Yo también he sido pate de las protestas y he marchado por justas reivindicaciones, pero creo que el derecho a la protesta no puede venir acompañado de la violencia, el destrozo y la muerte”.