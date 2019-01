Presunto extorsionador pide garantías para su vida: "no conozco a George Forsyth" (VIDEO)

Elmo Ramos Acosta, el hombre que fue detenido por ser el presunto extorsionador del alcalde de La Victoria, George Forsyth, fue liberado e inmediatamente pidió garantías para su vida, ya que asegura no haber cometido los delitos que se le imputan.

En declaraciones para Latina, Elmo Ramos Acosta aseguró que no conoce a George Forsyth y que nunca lo ha extorsionado: "No diría (que he sido) acusado. (La captura) ha sido consecuencia de un momento emotivo, pienso yo, del alcalde Forsyth. No tengo ningún despropósito con ese señor. No lo conozco, no me conoce, no entiendo por qué ha hecho esas afirmaciones".

PIDE GARANTÍAS

Asimismo, Elmo Ramos Acosta afirmó estar temeroso de que lo culpen de algún crimen, por lo que pidió garantías para su vida y para su familia: "En vez de recibir apoyo lo que hacen es acusarme, atacarme. Discúlpeme usted pero yo me veo obligado a pedir garantías para mi vida, garantías para mi familia. No vaya a ser que mañana me siembren armas, drogas, y digan que es un ajuste de cuentas".

Además, el comerciante pidió a George Forsyth y al ministro del Interior Carlos Morán que no lo acusen: "Que no ponga por delante su personaje sino ponga el buen incentivo, la nobleza de su corazón [...] le pediría también al señor Forsyth y al ministro del Interior, que piensen en mis hijos, en mi familia, que no hagan acusaciones al aire que puedan menoscabar a mi persona".

OJO CON ESTO:

La Victoria: revelan resultados del operativo que encabezó el alcalde George Forsyth (VIDEO)

La Victoria: George Forsyth lidera operativo en las faldas del cerro San Cosme (VIDEO)

George Forsyth reveló cuánto gana Vanessa Terkes en la Municipalidad de La Victoria

George Forsyth y Vanessa Terkes son amenazados de muerte por parte de mafias de La Victoria

HAY MÁS...