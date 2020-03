El piloto quien fue reportado como el primer caso con coronavirus (Covid-19) en Perú habló con “América Hoy” y contó cómo se siente luego de algunos días en cuarentena.

Dijo que está mejor y que en dos días volvería a someterse a una nueva prueba, el cual debería arrojar negativo.

“Ahorita somos en total somos seis. Mi abuela presentó fiebre, pero ya está bien. Lo importante no es alertarse y tomar los medicamentos que te dicen. Hemos estado en constante comunicación con el Minsa. En dos días me han dicho que me harán una segunda prueba y debe salir negativo, y si no, debo esperar unos días más”, dijo el joven piloto.

Además, en medio de la entrevista dijo que su familia no infectada está siendo discriminada, así como personas que tienen su mismo apellido.

“Si me enteré eso por el apellido, que les dicen que mejor no salgan de sus casas. Yo creo que hay que difundir mejor la información, porque hay personas con que no hemos tenido contacto hace dos meses, pero por el apellido les impiden entrar a lugares”, contó.

Finalmente, reveló cuáles son los síntomas que sintió. “Yo llego de viaje el 26 y el 29 empiezo a sentir síntomas, estos eran dolor de cabeza, dolor muscular y tos. Yo sí al saber de este virus por Europa me preocupé y quería el descarte para ir a trabajar”.

Primer caso de coronavirus en el Perú da su testimonio (10/03/20)

