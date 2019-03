Profesora de 35 años viola a su alumno de 14 y tienen un bebé

Un depravado hecho ocurrió en Italia. Una profesora de 35 años y casada violó a su alumno de 14 y tuvo un bebé.

La familia del adolescente se enteró de lo ocurrido, luego de que este empezara a comportarse de manera extraña. Entonces le pidieron que sea sincero y él no pudo evitar quebrarse.

Confesión

El muchacho contó que la maestra le confesó que era el padre de su bebé en medio de una pelea, en la que él le pedía ya no estar con ella.

“Le gritaba que me dejara en paz, le decía que ya no quería estar con ella. Y entonces me dijo que el bebé no era del marido, sino mío", contó.

De acuerdo al medio italiano Corriere della Sera, el joven les enseñó los mensajes que le enviaba su profesora y entonces sus padres la denunciaron.

Según la abogada de la familia del joven, la profesora uso “trucos” para mantener relaciones sexuales con su estudiante.

Se defiende

En tanto, la profesora aseguró que no cometió ningún delito, pero una prueba de ADN confirmó que el pequeño de cinco meses era hijo del adolescente.

