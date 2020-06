El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación amplió hasta el 20 de julio próximo el plazo de postulación al concurso Beca Presidente de la República, convocatoria 2020. Ello, con el fin de que más profesionales con alto rendimiento académico tengan la oportunidad de participar en el concurso, que este año entregará 150 becas para estudios de maestría o doctorado en las mejores universidades del mundo.

El concurso, cuyo plazo inicial de postulación vencía el 29 de junio, está dirigido a profesionales peruanos con buen rendimiento académico que hayan sido admitidos a un programa de posgrado en una de las 400 mejores universidades del mundo, pero con recursos económicos insuficientes para afrontar los costos de estudiar en el extranjero.

El Pronabec considera tres ranking para determinar las universidades elegibles para la subvención: QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities y Times Higher Education World University Ranking.Entre las universidades destacan Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge, California Institute of Technology, Princeton University, Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Columbia University, Yale University e Imperial College London.

Ver lista completa en https://www.pronabec.gob.pe/beca-presidente/.

Requisitos

Pueden postular peruanos o peruanas con estudios de pregrado o posgrado, con alto rendimiento académico, experiencia laboral y buen perfil profesional o de investigación, que acrediten insuficientes recursos económicos para afrontar los costos de los estudios en el extranjero, y que cuenten con una carta de aceptación definitiva de una institución de educación superior extranjera elegible, con inicio de clases entre el 18 de mayo de 2020 (fechas de publicación de las bases) y el 31 de diciembre de 2021.

A los ganadores, el Estado peruano les cubre la matrícula, pensión y titulación (gastos administrativos para la obtención del grado respectivo o su equivalente). Asimismo, les brinda transporte nacional e internacional (al inicio y término de los estudios), alojamiento, alimentación, materiales de estudio y seguro médico.Para más información, pueden consultar las bases en https://www.pronabec.gob.pe/beca-presidente/.