Luis Ramírez, director de la Asociación de propietarios de Buses interprovinciales, aseguró que no existe ningún sustento técnico que respalde restringir los traslados terrestres entre regiones de riesgo extremo, siempre que el pasajero presente una prueba molecular negativa antes de abordar la unidad. Denunció que hay un favorecimiento hacia las empresas de transporte aéreo, las cuales sí pueden operar en todo el país siguiendo protocolos sanitarios.

En declaraciones a RPP, Ramírez dijo que no hay evidencia de contagio dentro de las unidades y que lo que debe evitarse es que personas infectadas se trasladen.

“Si me hago la prueba y salgo negativo, ¿por qué me prohíben viajar en bus?, ¿por qué puedo viajar en avión? En un bus van 50 y en un avión van hasta 150. Abordo de un avión estamos a centímetros uno del otro. Es falso que los aviones reduzcan el riesgo de contagio por sobre otros sistemas”, aseveró.

“Actualmente hay vuelos que duran más de 8 horas y hay traslados terrestres más breves que están prohibidos. Los contagios no se producen en las unidades sino cuando se trasladan personas con la enfermedad, pero ese riesgo desaparece exigiendo pruebas moleculares”, agregó.

Cabe indicar que según lo establecido por el Gobierno, los viajes interprovinciales terrestres están prohibidos en las regiones de riesgo extremo. En el caso de los vuelos nacionales, estos están permitidos siempre que el pasajero presente una prueba molecular negativa.

En esa línea aseveró que con la prohibición de buses se está alentando el uso de autos colectivos que hacen estas rutas de manera informal y sin respetar ningún protocolo de seguridad.

“Debemos señalar que no hay transparencia, no hay sustento técnico para no poder viajar en bus. ¿Cómo viajo a Ica? Millones de personas quieren trasladar, hay discriminación al ciudadano”, aseveró.

