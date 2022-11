Una familia que contrató a un hombre para que realizara trabajos de carpintería se quedó sin un sol luego de que el trabajador les robó más de 74 mil soles en efectivo, en el distrito de Pueblo Libre. El sindicado ladrón, al parecer, mostró arrepentimiento y le prometió a una de sus víctimas que le devolvería el dinero en partes.

Según la denuncia formulada por Ana Paula, el sujeto involucrado responde al nombres de Jairo Alessandro Cabanillas Herrera. Se le contrató para que trabaje en la casa, sin embargo, lo dejaron solo por unos minutos y fugó con el dinero.

“Estoy mal porque a este señor se le brindó la confianza. Lo trajo un contacto de mi papá, el año pasado nos pintó la casa pero esta vez se burló de la confianza que mi familia le dio (...) También se ha llevado joyas que tenía acá de una amiga, el bolso (con el dinero) estaba oculto en el closet”, indicó Ana Paula a Latina.

La mujer evidenció un audio de Jairo Alessandro Cabanillas, enviado por el sujeto, donde confiesa el hurto y promete que devolverá el dinero cada quincena.

“Me equivoqué, cogí el dinero pero ya no lo tengo porque (se utilizó) para que operen a mi tía. Te prometo que cada 15 días te iré abonando a tu cuenta”, se escucha en el audio.

Sin embargo, según Ana Paula, la supuesta operación de la tía de Jairo sería mentira pues esta persona ya falleció meses atrás. “Esto me tiene destrozada porque eran los ahorros de los juicios de mis hijos”, comentó.

Ana Paula aseveró que cuando fue a colocar la denuncia a la comisaría no la trataron bien. “No me trataron bien en Pueblo Libre, fue horrible cuando acudí a denunciar (...) Menos mal que una amiga me pasó el contacto de su hermano para formular la denuncia y que pase a Fiscalía”, finalizó.

