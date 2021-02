Según EsSalud, los parques se han convertido en los nuevos focos de transmisión del coronavirus, y en la lista de áreas verdes más concurridas figuran aquellas comprendidas en el distrito limeño de Pueblo Libre. Su alcalde, Stephen Haas del Carpio, explica por qué resulta difícil para los municipios controlar la concentración de vecinos en estos espacios.

-EsSalud ha incluido a Pueblo Libre en la lista de distritos limeños con el mayor número de parques donde se aprecia, diariamente, una fuerte concentración de vecinos, convirtiéndose en potenciales focos de contagio del coronavirus.

Yo también leí la noticia y quién le habla, personalmente, dirige las operaciones desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, de lunes a jueves, para hacer cumplir las medidas de bioseguridad dictadas por el gobierno central; y los viernes, sábados y domingos, trabajamos de 6 a 8 y de 10 hasta la medianoche.

-Todas las tardes se observa a mucha gente en los parques, en prolongados conversatorios y acompañadas de sus mascotas. ¿Hasta dónde puede llegar el municipio para corregir esta situación?

Lo que se torna muy difícil para los gobiernos locales, y sobre todo para nuestros fiscalizadores, son varios temas. Primero, el gobierno central ha dispuesto que las personas pueden salir durante una hora para pasear a sus mascotas o tomar aire en los parques. Entonces, no podemos conocer en qué momento se cumple la hora permitida para el paseo. Allí también hay una responsabilidad de los propios ciudadanos que deben ser conscientes de que solamente pueden estar una hora en los espacios públicos. Por eso es que se produce esta aglomeración de personas y perros entre las 3 y 6 de la tarde.

-Y cómo enfrentan este problema con las multas o sanciones a los infractores.

Nosotros nos vemos en la imposibilidad de imponer las multas correspondientes. La Policía Nacional tiene esa competencia, mas no los fiscalizadores municipales.

-Pero debe existir una coordinación, el sereno de alguna manera detecta las personas que incurren en la falta.

Por su puesto, para nosotros es difícil controlar a la persona que permanece una hora fuera de su domicilio, porque cuando les pedimos que se retiren, nos dicen “yo tengo el derecho de salir una hora y acabo de salir a pasear a mi mascota”. Por eso, se complica mucho nuestra labor.

-¿Cuáles son los parques más congestionados por la presencia de los vecinos del distrito?

Están Candamo y El Carmen, que son parques grandes en nuestro distrito. También figuran Las Américas, Príncipe, Ruiz y Orquídeas.

-¿Qué acciones inmediatas tomará la comuna?

De acuerdo con las noticias reportadas por EsSalud, hemos tomado acciones. Hoy (ayer) hemos iniciado la desinfección de los parques Ruiz, San Carlos y Bahía. También en los mercados Municipal y Bellido. A su vez, hemos sostenido una reunión con el director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Sostenible Local, Regional y Nacional, que quiere celebrar un convenio con el municipio para realizar labores de desinfección en los parques del distrito.

-¿En qué estado se encuentra el Hospital Santa Rosa tras la arremetida de la segunda ola del coronavirus?

Hay que recordar que el Hospital Santa Rosa no ha sido declarado Hospital COVID-19, pero ha asumido esta responsabilidad. Su director, el doctor Óscar Zúñiga, nos ha informado que el nosocomio está en crisis debido a que no existen camas UCI disponibles y el personal médico no se da abasto para la atención.

-¿Qué puede hacer el municipio en ese contexto?

El gobierno de Francisco Sagasti dictó una normativa sobre centros de atención temporal, la cual permite a los gobiernos locales identificar dentro de su jurisdicción un local que presente las garantías para que funcione un establecimiento de salud. En ese marco, hemos tomado decisiones junto con los comités de salud del distrito e identificado el lugar que puede convertirse en nuestro centro de atención temporal.

-¿Cuál será?

Hemos identificado al costado del Hospital Santa Rosa un local que cuenta con una plataforma muy extensa, el Inabif, que cumple con todas las especificaciones requeridas.

-Pero el Ministerio de la Mujer debe dar antes el visto bueno, pues el Inabif depende de esa cartera

La norma nos dice que nosotros identificamos el lugar. Ya comunicamos nuestra decisión, todo está en la cancha del ministerio de Salud para que inicie las coordinaciones con el ministerio de la Mujer.