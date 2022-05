El director del colegio N° 5167 Víctor Raúl Haya de la Torre, Carlos Negrete, negó que se trate de bullying el caso de agresión en contra de un escolar extranjero de 11 años de edad, en Puente Piedra.

“Descarto que se haya dado un caso de bullying, usted sabe que eso es un acoso sistemático y continuo. Quiero dejar en claro que debe limpiarse la imagen de la escuela”, indicó en declaraciones a Latina.

Negrete agregó que en su escuela no hay bullying. “Aquí no hay bullying, mire, el bullying es un acoso constante hacia otro estudiante que puede ser de manera violenta y psicológica, pero eso es cuando es continuo y eso definitivamente no se ha dado”, añadió.

Investigación

La Primera Fiscalía Provincial de Familia de Puente Piedra abrió una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por las lesiones en agravio del menor de 11 años, de nacionalidad venezolana, al interior de la referida institución educativa.

Para ello, el fiscal provincial Alfonso Fausto Infantes Castillo dispuso que la indagación se realice con la celeridad que amerita el caso para encontrar a los responsables. Señaló, además, que los directivos y docentes del colegio también brindarán su manifestación para contribuir con las diligencias.

El caso

El pasado 5 de mayo, unos padres denunciaron que el menor de 11 años fue agredido brutalmente por su compañero de la institución educativa Víctor Raúl Haya de La Torre.

El estudiante presentó daños en el cerebro tras la agresión cometida y fue internado en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Además, Jonathan Sambrano, padre del menor, indicó que su hijo sufrió una asfixia mecánica.

Dado de alta

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que el pasado sábado 7 de mayo, el menor de 11 años fue dado de alta médica del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña.

¿Cómo denunciar un caso de bullying?

El Minedu recordó que cualquier caso de violencia escolar puede ser denunciado en forma confidencial a través del portal digital www.siseve.pe o el número de teléfono 0800-76-888, tanto si se es víctima o testigo de algún caso de violencia o acoso escolar.

