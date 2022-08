Una madre y su hija de 14 años fallecieron esta mañana luego que un camión pasara por encima de la mototaxi en que se trasladaban. El hecho se produjo a las 7:30 a.m. en la zona este del distrito de Punta Hermosa. De milagro, un pequeño de 8 años, que también iba en el vehículo menor, se salvó.

De acuerdo a Canal N, la madre identificada como Vilma Ruth Achata estaba llevando a sus hijos de 14 y 8 años a la escuela cuando la unidad en la que se trasladaban fue impactada por el camión.

Vecinos de la zona denunciaron que hasta las 10:30 a.m. ningún representante del Ministerio Público se había acercado a la zona para las diligencias de ley. Por lo que tenían la intención de bloquear la Panamericana Sur, sin embargo, desistieron de dicha medida.

Punta Hermosa: madre y su hija de 14 años fallecieron luego que camión chocara contra mototaxi

“A las 7:30 a.m. yo estaba de pasada acá y en ese rato he encontrado este carro que había pasado por encima del mototaxi donde iba una madre y sus dos hijos. Desde ese momento, hasta ahorita no hay presencia ni del fiscal ni del Ministerio Público. Estamos esperando acá todos los familiares, todos los vecinos”, contó un testigo.

Según el citado medio, el menor de 8 años y el conductor de la mototaxi Samuel Torres Julio se encuentran hospitalizados. Mientras que el conductor del camión, Joel Gutiérrez Vásquez, fue llevado a la comisaría de Punta Hermosa.

